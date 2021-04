Ide Schelling kijkt uit naar debuut in Amstel Gold Race: 'Ben heel trots'

De jonge Haagse wielrenner Ide Schelling staat zondag namens wielerploeg BORA-hansgrohe aan de start van de Amstel Gold Race. De wielerrevelatie maakte woensdag indruk in de Brabantse Pijl, waarin hij als vierde eindigde. Hij kijkt enorm uit naar zondag, als hij zijn debuut in de Gold Race maakt. 'Ik vloog afgelopen woensdag, het ging echt super goed en ik heb heel veel zin in de Amstel Gold Race', zegt Schelling zaterdag in Radio West Sport.

'De Amstel Gold Race blijft een speciale, zeker voor een Nederlander die bezig is aan zijn tweede jaar bij de professionals. Ik kijk er enorm naar uit', vervolgt Schelling. 'We hebben zaterdagochtend al een rondje over het parcours gereden en dan hoor je fans je naam roepen. Dat is mooi. Het gaat helaas geen normale Amstel Gold Race worden, dat is jammer. Ik had daar stiekem wel op gehoopt. Het was leuk geweest als mijn vrienden en familie zouden kunnen komen kijken. Dan was het misschien nog wat specialer geweest.'

De 23-jarige Schelling is in vorm. Hij draaide vorig seizoen naar eigen zeggen een lekker jaar. 'Het voelt enorm goed. De Vuelta was vorig jaar mijn laatste koers en dat was een hartstikke gave wedstrijd. Ik ben toen fysiek hard gegroeid. En dat betaalt zich nu uit. Ik ben dit jaar ook goed begonnen en het houdt maar niet op.'

Boven de lijn der verwachting

Dat het 'succes' maar niet ophoudt, komt door de kans die Schelling van zijn ploeg BORA-hansgrohe heeft gekregen. 'Ik zat altijd in de knechtenrol en ze hebben op een gegeven moment toch wel gezien dat ik er wel wat van kan. Ik heb de kans gekregen en heb die met beide handen aangegrepen. Ik zat eerder dit jaar in Italië erg dicht tegen een overwinning aan, met veel grote namen in de top tien. Afgelopen woensdag kreeg ik weer mijn eigen kans en dan laat ik toch maar zien dat ze mij die niet voor niets geven.'

'Of ik verbaasd ben over mijn prestaties? Dat zou ik niet zeggen. Ik ben wel heel trots. In de afgelopen vijf jaar heb ik wel altijd elk jaar progressie geboekt. Maar, ik durf toch wel te zeggen dat dit toch wel iets boven de lijn der verwachting lag. Dus in dat opzicht verbaas ik mezelf wel een beetje. Maar het is niet zo dat ik denk: wat flik je nou allemaal', sluit hij af.

LEES OOK: 'Van BAM! en hatsekee', wielerrevelatie Ide Schelling verbaast vriend, vijand en zichzelf