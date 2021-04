Bloemencorso verrast met versierde praalwagens: 'Vanwege corona tot laatste moment geheim gehouden'

Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakte Willem Warmenhoven, hyacintenkweker van beroep, de allereerste praalwagen van stro en hyacinten. Zijn kleindochter Elseline Warmenhoven is zaterdag ook aanwezig bij de verrassingsactie van het bloemencorso. 'Zijn eerste wagen was een walvis. Dat had te maken met de walvisvangst die vrij actueel was', legt ze uit. 'Hij kweekte hyacinten en alle bloemen moesten eraf. Het was na de oorlog en iedereen wilde gezelligheid en vreugde. Dus hij heeft met die bloemen de eerste praalwagen bedacht.'

'Daarna is het uitgegroeid tot wat het nu is', zegt Warmenhoven trots. 'Het Bloemencorso is in de loop der jaren zo'n internationaal gebeuren geworden. Als hij nu nog had geleefd, zou hij dat echt niet geloven.'

De eerste praalwagen uit 1947 van Willem Warmenhoven | Foto: Organisatie Bloemencorso

Symbool van verbondenheid

De mobiele corsoharten die zaterdag als verrassing door de regio rijden, zijn een verwijzing naar die allereerste praalwagen. Bij Hotel van Oranje in Noordwijk overhandigt Willem Heemskerk, voorzitter van het Bloemencorso, het met gele en paarse bloemen gestoken hart aan hoteleigenaar Bram Mol. 'Bram, ik geef jou dit hart omdat je het hart op de juiste plek hebt als je kijkt naar het Bloemencorso', aldus Heemskerk. Het startschot van de jaarlijkse grote corsoroute wordt altijd ter hoogte van Hotel van Oranje gegeven.

Mol is trots op het gekregen hart en legt uit waarom het Bloemencorso zo belangrijk is voor hem en de regio. 'Het hart symboliseert verbondenheid', aldus Mol. 'Het hart doet het lichaam kloppen en het is ook zo geweldig dat er drieduizend harten in de streek verkocht zijn. Dat getuigt van de brede maatschappelijke fundering die het heeft en die wij dus moeten blijven supporten. Wij zijn zuinig op het Bloemencorso.'

Verrassingsactie van het Bloemencorso | Foto: Omroep West

