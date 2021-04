Korfballers Fortuna grijpen in leeg Ahoy naast de landstitel

Het is de korfballers van Fortuna/Delta Logistiek uit Delft niet gelukt om opnieuw de landstitel te pakken. In een leeg Ahoy was medefinalist PKC/SWKGroep zaterdagmiddag met 22-18 te sterk. Twee jaar terug won Fortuna wel de landstitel. Afgelopen jaar was er geen finale vanwege het coronavirus.

Fortuna was in de eerste helft de betere partij en kwam telkens op voorsprong. In de rust leidde de ploeg uit Delft met 8-9. In de tweede helft ging het tempo en niveau van het spel omhoog en werd PKC sterker en sterker.

In de laatste vijf minuten van het duel nam PKC echt het heft in handen en was het verzet van Fortuna gebroken. PKC liep uiteindelijk vrij eenvoudig en flink uit naar 22-18 en pakte zo de titel in de Korfbal League.

