Yogi's worden gek van kou en luidruchtige sporten: 'We willen weer naar binnen'

Yogi's houden ijskoude demonstratie in stilte: 'We willen weer naar binnen'

Geen spandoeken of borden, maar demonstranten zittend in yogahoudingen zoals de warrior, de hond of gewoon in easy pose. In Zoetermeer hielden yogadocenten en yogi's zaterdag een vreedzame stiltedemonstratie. De yogascholen willen weer binnen yoga en meditatie beoefenen, want ze zijn nu aangewezen op ijskoude sportveldjes waar tegelijkertijd andere luidruchtige sporten bezig zijn. 'Dat gaat niet samen', zegt medeorganisator van de demonstratie Margo Geelhoed.

Op het grasveld tussen het cultuurhuis CKC en het water van de Dorpsstraat zitten zo'n veertig yogi's ingepakt in wollen vesten op yogamatten. Het valt niet mee om een uur stilzittend te demonstreren in de koude wind.

Een klankschaal klinkt helder over het veld als startschot van de groepsmeditatie. Onwennig probeert de groep in meditatie te komen en niets aan te trekken van de temperatuur, de buurman die keihard aan het zandstralen is of de fotografen die het beeld vastleggen. Een ware oefening in concentratie. Het lentezonnetje moet als een cadeautje voelen.

Yoga in chaos

Yogadocenten in Zoetermeer willen weer les geven op de normale manier. Nu mag dat alleen op door de gemeente aangewezen sportplekken in de buitenlucht. Volgens organisator van de demonstratie Manon Zohlandt zijn deze plekken niet geschikt. 'Het zijn vaak plekken op basketbalveldjes, langs rotondes en onder viaducten. Hier komen dan bijna alle sportclubs van Zoetermeer samen. Dat zorgt voor veel rumoer en onrust en dat zijn omstandigheden die bij yoga niet werken, omdat je hier toch een soort rust en veilig sfeer moet creëren.'

'Als ze met een gettoblaster naast een yogagroep komen sporten, is het chaos,' vult medeorganisator Margo Geelhoed aan. 'Dan moeten de deelnemers meteen weer naar yoga om tot rust te komen,' grapt ze.

Druppel op gloeiende plaat

'Yoga draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid, bewustzijn, verbinding en vertrouwen', aldus Zohlandt. 'Dat is juist nu hard nodig. Al bijna een jaar kunnen yogadocenten hun vak niet uitoefenen en vallen steeds meer studio's om. Voor steunmaatregelen komen ze niet in aanmerking of het is een druppel op een gloeiende plaat.'

Volgens Zohlandt is er door veel studio's wel geïnvesteerd in ventilatiesystemen en worden er andere maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het is een wrange werkelijkheid dat de toegang tot ongezonde wegen en overconsumptie makkelijker gemaakt wordt, dan naar plekken waar bewustwording en gezondheid centraal staan, aldus de organisatoren.

Het Catshuis

De Zoetermeerse wethouder Ingeborg ter Laak krijgt een roos en een brief van de demonstranten waarin uitgelegd wordt waarom yoga zo belangrijk is. Ze is op haar vrije dag naar de demonstratie gekomen. 'Ik ben enorm trots op deze yogascholen dat ze dit doen en ik voel en begrijp dat ze snakken naar yogales binnen', zegt ze. 'Maar we moeten ons nog even aan de beperkingen houden.'

Ter Laak zegt geen uitzondering te kunnen maken voor yogascholen. 'Morgen is er weer overleg in het Catshuis, dan kunnen ze deze demonstratie meenemen', zegt ze. Op de vraag of dit het Catshuis gaat halen, glimlacht ze met een gezicht dat tweestrijd verraadt. 'Laten we dat hopen', antwoordt ze.

