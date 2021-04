Arantxa Rus met Nederlandse tennissters verder in Billie Jean King Cup

Het is de Nederlandse tennissters gelukt om zich te plaatsen voor de volgende fase van het toernooi om de Billie Jean King Cup. Het team van coach Paul Haarhuis wist China, mede door een overwinning van de Monsterse Arantxa Rus, in de Maaspoort in Den Bosch met 3-2 te verslaan.

Eerder liet de Wateringse Kiki Bertens weten niet aan te treden op de tweede speeldag van de ontmoeting met China vanwege een blessure. Vrijdag wist Bertens nog te winnen van de Chinese Xinyu Wang. Doordat Rus haar pot vrijdagmiddag verloor van Xiyu Wang was de tussenstand 1-1.

De Zeeuwse Lesley Pattinama-Kerkhove nam de plek van Bertens zaterdag in. Het lukte haar niet om te winnen van Xiyu Wang en ze verloor haar wedstrijd in drie sets (3-6, 7-5, 4-6). China kwam hierdoor op een 2-1 voorsprong. Arantxa Rus bezorgde het team later op de middag het tweede punt. Xinyu Wang gaf in de tweede set geblesseerd op. Rus leidde op dat moment met 6-4, 4-3.

Allesbepalend dubbelspel

Door de 2-2 tussenstand na vier wedstrijden in het enkelspel, moest het afsluitende dubbelspel de beslissing brengen in Den Bosch. Arantxa Rus trad samen met Demi Schuurs aan tegen Shuai Zhang en Yifan Xu. Het lukte de vrouwen om in twee sets te winnen: 6-1, 6-4.

Nederland plaatste zich dankzij de winst voor de kwalificatieronde voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup. Het toernooi gaat volgend jaar pas verder. Via de kwalificaties moeten de Nederlandse vrouwen zich dan voor het eindtoernooi van 2022 in Boedapest zien te plaatsen. Voor coach Haarhuis was het zijn laatste partij op de bank. In december maakte hij bekend na de ontmoeting met China te stoppen.