Haags restaurant beschadigd door explosie en schoten

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur een melding van een explosie bij restaurant Chip Sigi aan de Laan van Haamstede. Agenten zagen ter plekke dat er op het pand en op een auto in de straat was geschoten. Ze vonden hulzen op straat en in de ruiten van het pand zitten kogelgaten.

Vlak na de explosie zou een voertuig hard zijn weggereden in de richting van de Hornbach. Iets later in de ochtend troffen agenten enkele kilometers verderop op de Rijswijkse Landingslaan een brandende auto aan. De politie onderzoekt of deze auto te maken heeft met de explosie op de Laan van Haamstede.

Zo'n twee kilometer verderop werd deze auto aangetroffen | Foto: John van der Tol