Verloren korfbalfinale Fortuna: 'Als wij op verschil van drie komen, winnen wij'

In Ahoy Rotterdam komt Fortuna zaterdag na twee minuten korfballen in de tweede helft op een 11-9 voorsprong tegen topfavoriet PKC/Vertom. Kansen op de 12-9 zijn gemist, als twee invallers aan PKC-zijde hun ploeg volgens langszij brengen. 'Zij kwamen op gelijke hoogte en gingen eroverheen. Zo klein is het verschil uiteindelijk', stelt Korporaal vast.

Fortuna komt na de 11-11 nog één keer op voorsprong, maar vanaf dat moment neemt de negenvoudig landskampioen het initiatief over. Halverwege de tweede helft wordt het 14-16 en loopt PKC niet veel later uit van 15-16 naar 15-19. Het is de beslissing in de wedstrijd.

Ard Korporaals Fortuna onttroond als korfbalkampioen | Foto: OrangePictures

'Wij hadden het betere van het spel, totdat PKC voor het eerst op voorsprong kwam', analyseert Fleur Hoek, goed voor vijf doelpunten deze finale. 'Op een gegeven moment vallen die ballen niet meer omdat PKC ons heel ver weg drukt. Dan scoort PKC wel en wij niet. Dat is het verschil.'

Hoek blinkt niet alleen uit in deze korfbalfinale, ook bij de vorige editie. Zowel in 2021 als in 2019 (in 2020 werd het Korfbal League-seizoen als gevolg van de coronapandemie voortijdig afgebroken, red.) staan Fortuna en PKC tegenover elkaar. Waar het kwartje twee jaar terug in de slotfase net goed valt voor Fortuna, is dat nu niet het geval.

Kwaliteit

Over één ding is vriend en vijand het eens, de kwaliteit van PKC heeft de doorslag gegeven. Fortuna-coach Korporaal bepleit dat je in de beslissende fase van de finale de goede keuzes moet kunnen blijven maken, terwijl je vermoeid bent en onder druk van je tegenstander staat. 'Daar hadden wij veel moeite mee en zij minder. Dat is kwaliteit.'

Dat erkent Zita Schröder, speelster van het Papendrechtse PKC, ook. 'Wij zijn rustig gebleven en zijn in de tweede helft alles of niets gaan spelen. Wij verplaatsten de aanvoer naar de dames en het zijn de vrouwen die het verschil hebben gemaakt', concludeert de maakster van twee treffers.

Zita Schröder (16) wint voor eerst Korfbal League-finale | Foto: OrangePictures

De teleurstelling is groot bij Fortuna. 'Maar dat moet ook', vindt Korporaal. 'Je speelt een finale en wij zijn allemaal winnaars. Je weet dat als je een finale speelt, dat het heel leuk is om 'm te winnen. Maar dan moet je ‘m ook dragen als een man als je niet wint.'

'Hier werk je het hele jaar voor en dan lukt het niet', sipt Hoek. Ze vindt de eindstand (18-22) geflatteerd. Of Fortuna het zou hebben verdiend om te winnen? 'Nee', zegt ze resoluut. 'Als je een finale verliest, verdien je het niet. In de finale gaat het alleen om winnen.'

Werken op corona-afdeling in ziekenhuis

Waar PKC, al jaren op papier de beste korfbalploeg van Nederland, na 2015 de favorietenrol niet meer weet waar te maken, is de opluchting nu groot in het Papendrechtse kamp. 'Het wilde steeds niet lukken. Het is heel lekker dat we 'm nu hebben', zegt Schröder.

Maar zo'n landskampioenschap groots vieren, dat zit er niet in. 'We gaan een heel klein feestje vieren in de bus terug, maar we moeten ons aan de coronaregels houden.' Uiteindelijk is het die zaterdagavond een digitale huldiging geworden, waarbij PKC-fans thuis via YouTube hebben geproost op en met hun helden.

En je aan de regels houden, dat geldt zeker voor Schröder. Zij werkt in het dagelijks leven als verpleegkundige op een corona-afdeling in het ziekenhuis in Dordrecht en moet zondagavond weer covid-patiënten verzorgen. 'Ik heb heel veel support gehad van collega's en ze hebben in het ziekenhuis meegekeken vandaag.'

