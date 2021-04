Tientallen voetbalsupporters op de vuist bij Ikea Delft, 32 aanhoudingen

Volgens de voetbalfans logeerde de Ajax-selectie in het WestCord Hotel langs de A13 bij Delft, naast het Ikea-pand, vanwege de bekerfinale tegen Vitesse. Die is zondagavond in de Rotterdamse Kuip. 'Vermoedelijk waren supporters van die club aanwezig om de spelersbus uit te zwaaien', aldus de politiewoordvoerder.

Een woordvoerder van Ajax liet echter weten dat de selectie niet zoals in het verleden wel vaker gebeurde in het Delftse hotel verbleef, maar in een hotel in Amsterdam. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd op het parkeerterrein. De ME was aanwezig, maar heeft geen charges uitgevoerd.

De groep raakt slaags: