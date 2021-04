Buitenschoolse opvang weer volledig open: 'Heb de andere kinderen gemist'

De afgelopen maanden was het rustig op de meeste bso's. Ze waren wel open, maar alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor noodopvang. Vanaf maandag mogen alle kinderen weer komen. 'Daar hebben we ontzettend veel zin in', vertelt begeleider Kevin.

De kinderen worden op een feestelijke manier verwelkomt | Foto: Omroep West

De Hoftuyn laat de heropening niet ongemerkt voorbijgaan. Naast de voordeur hangt een groot spandoek met daarop 'Welkom terug'. Binnen hangen overal ballonnen. 'We maken er een feestje van', zegt Kevin. 'We willen ervoor zorgen dat ze een warm gevoel krijgen en dat dit weer hun tweede thuis wordt.'

Nieuwe vriendjes

Een aantal kinderen zijn maandagmorgen voor schooltijd al op De Hoftuyn. Zij kunnen niet wachten tot alle kinderen er 's middags weer zijn. 'Ik heb ze wel een beetje gemist', vertelt een van de aanwezige jongens. 'Nu heb je weer andere kinderen om mee te spelen.' Een meisje vult hem aan: 'Je maakt hier toch weer nieuwe vriendjes. En als het regent kunnen we de hele dag spelletjes met elkaar doen.'

Begeleidster Maartje is vooral blij dat het maandag droog blijft. 'Gelukkig is het mooi weer, zodat we veel buitenactiviteiten met ze kunnen doen. Want het is toch wel spannend zo'n eerste dag. We moeten ons aan wat nieuwe richtlijnen houden, zorgen dat de kinderen in hun eigen bubbel blijven.'

Pannenkoeken eten

Kevin legt uit dat de opening wel voor wat hoofdbrekens heeft gezorgd. 'We hadden eerlijk gezegd verwacht dat we wat later open zouden gaan, dus er kwam best wel wat op ons af. We zijn vorige week druk bezig geweest met alle voorbereidingen.'

Volgens hem is de Hoftuyn er nu helemaal klaar voor. 'In het gebouw moeten we de kinderen van de verschillende scholen scheiden, maar buiten mogen ze wel met elkaar spelen. Dus we gaan veel buitenactiviteiten doen. We hebben een groot veld en willen vanmiddag slagbal en andere spelletjes met ze doen. En om te vieren dat ze er weer zijn gaan we ook pannenkoeken eten. Gewoon even wat anders. Het is toch feest.'

LEES OOK: Buitenschoolse opvang mag weer open: 'Blij voor de ouders, maar vooral voor de kinderen'