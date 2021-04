Woningen zonder parkeerruimte: vijf vragen over nieuwe parkeerplekken

Een nieuw huis hebben, maar je auto nergens kwijt kunnen. Het is een bekend probleem. En door de krappe huizenmarkt is het probleem actueler en groter dan ooit. Maar hoe wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen er precies komen? Vijf vragen (en antwoorden) over parkeerplekken bij nieuwbouwprojecten.

Wie bepaalt het aantal parkeerplekken bij een nieuwbouwproject?

'De gemeente geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er per woning moeten komen', legt beleidsadviseur Margriet Schepman van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) uit aan mediapartner Den Haag FM. 'Sommige gemeenten doen dat per type woning, andere gemeenten doen dat algemener.'

Dit wordt de parkeernorm genoemd. 'Dat kan bijvoorbeeld zijn: 1 of 1,5 auto per woning, maar ook 0,5 of 0,8', vult Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis aan. 'Vervolgens kijkt de bouwer hoe hij dat kan realiseren. Het kan ook zijn dat bouwers zeggen dat het te duur is. Dat kan dan liggen aan de locatie of aan de bodem, als er bijvoorbeeld grondwaterproblemen zijn, kan er geen ondergrondse parkeergarage komen. Daar zit de gemeente ook mee, die wil betaalbare woningen bouwen.'

Waarom mag de parkeernorm niet te hoog zijn?

Te veel parkeerplaatsen op straat is niet goed voor een nieuwbouwproject. Want op de plaats van een parkeerplek kun je geen huis bouwen. Met als gevolg dat de kosten voor een heel project over minder woningen verdeeld moeten worden, waardoor een project te duur kan worden als de parkeernorm te hoog is. Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland uit 2018 blijkt dat 20 procent van de geplande huizen nooit is gebouwd door te hoge parkeerkosten of een gebrek aan ruimte om te parkeren. Die huizen zouden volgens de provincie Zuid-Holland alsnog kunnen worden gebouwd, als de parkeernorm wordt losgelaten.

'Het bouwen van parkeerplekken ondergronds is heel duur. Woningen worden nog duurder als je er ook nog een parkeerplek bij bouwt. Daarnaast staan veel parkeerplekken een groot deel van de dag leeg (voor de coronacrisis red.), dat zijn hele dure vierkante meters. En we moeten ook niet hebben dat bewoners zo'n plek kopen en weer gaan verhuren. Die parkeerplekken worden dan een commercieel object. Een Vereniging van Eigenaren zal niet willen dat de kelder een commerciële garage wordt. Dat soort dingen spelen allemaal mee', zegt André de la Porte.

Waarom worden soms minder parkeerplekken gebouwd dan er woningen zijn?

Bewoners van het Haagsch Kwartier bij het HagaZiekenhuis in Den Haag lieten zaterdag weten dat ze hun auto nergens kwijt kunnen. Het project bestaat uit 416 woningen, maar heeft maar 242 parkeerplekken. Omdat er een publieke garage is met ongeveer achthonderd parkeerplaatsen krijgen de bewoners geen vergunning om op straat te parkeren.

Volgens Schepman is het geen uitzondering dat een nieuwbouwproject minder parkeerplaatsen dan woningen krijgen. 'In grotere steden is het wel een trend dat ze met minder parkeerplaatsen toe kunnen.' Hierbij wordt ook gekeken naar waar in de stad de woningen worden gebouwd. 'Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen locaties, zoals aan de rand van de stad of midden in het centrum, ligt het naast een station, is er een goede tramverbinding? Je ziet ook steeds vaker dat er gekeken wordt naar het mobiliteitsaanbod, zoals deelauto’s. Dan gaat de parkeernorm nog weer wat naar beneden.'

'De provincie Zuid-Holland heeft ook eens een onderzoek gedaan waaruit bleek dat veel bewonersparkeergarages zijn gebouwd die leeg staan. De normen waren dan hoger dan de behoefte en dat is zonde van de investering. Voor datzelfde geld of dezelfde ruimte kan je ook andere dingen doen, zoals meer woningen of meer groen. Het loont wel om daar goed over na te denken', aldus Schepman.

Is dat de toekomst? Minder auto's in de steden?

'Het is al jaren een trend: autodelen is in opkomst. Twee auto's wordt vaak niet meer gedaan. Mensen gaan ook met het ov of de elektrische fiets naar het werk. Het oude idee is: ik heb een huis met een parkeerplek. Bij nieuwbouw komt dat steeds minder voor. Je komt het in elke grote stad in de wereld tegen. In New York is een parkeerplaats schaars en duur, in Amsterdam ook. Maar moet je ergens naartoe met je gezin of voor je werk, dan heb je vaak een auto nodig', vertelt De la Porte.

'In Den Haag komen er bij het station bijvoorbeeld woontorens zonder parkeerplaats. Auto-arm of autoluw noemen ze dat. Nieuwe bewoners weten van tevoren dat ze aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Daar gaan geen gezinnen wonen, die kiezen zo'n huis niet. Het zijn kopers die bewust kiezen voor geen auto. Als ze hem nodig hebben gebruiken ze nieuwe mogelijkheden, zoals een deelauto', zegt André de la Porte.

Schepman vult aan: 'Jongeren hebben vaak geen auto en willen die ook niet hebben. Het is dus niet altijd nodig om veel parkeerplaatsen te maken.' Het valt Vereniging Eigen Huis op dat starters met een eerste huis, vaak een appartement, niet meer vragen: Kan ik hier in de buurt parkeren?'

Is het haalbaar: minder parkeerplekken?

Schepman verwacht wel veranderingen in de komende jaren. 'Er zal toch meer ingezet worden op ov, fietsen en lopen en minder op auto's. Het verkeerssysteem loopt ook vast met meer auto's die je ergens moet parkeren. Dat is niet vol te houden.'

'Wij hebben gemeenten wel gewaarschuwd: als je binnenstedelijk bouwt, zorg ervoor dat mensen in de buurt van hun woning kunnen parkeren, al dan niet betaald. Dat geldt zeker voor gezinnen die naar school en sportclubs moeten rijden. We waarschuwen ook voor het overloopeffect. Wie een nieuwbouwhuis heeft, maar zijn auto er niet kan parkeren, gaat naar straten in de omgeving. Maar gemeenten gaan erover, het is hún beleid', aldus André de la Porte.

