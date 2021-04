Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Bodegraven-Reeuwijk een lintje krijgen

In Bodegraven-Reeuwijk zijn elf inwoners Koninklijk onderscheiden. Tien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De volgende inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Wim Theo (Theo) van den Pangaard, uit Reeuwijk

· 20 jaar in het bestuur, waaronder als voorzitter, Stichting Watersportvereniging Reeuwijkse Plassen

· 20 jaar afgevaardigd, namens Stichting Watersportvereniging Reeuwijkse Plassen, in stichting Veen

· 20 jaar meegedacht in het Overleg Toekomstvisie Reeuwijkse Plassen

· Jarenlang voorzitter van de Jachtclub Reeuwijk

De heer Casper (Casper) Steenstra-Praamsma, uit Reeuwijk

· 2014-2016 - voorzitter van het NK Jeugd Wielrennen 2016 in Reeuwijk. Dit evenement trok 17.000 toeschouwers en werd georganiseerd met 165 vrijwilligers

· Vanaf 2008 - voorzitter en trainer bij de Goudse Ren- en Toerclub Excelsior, geeft leiding aan jeugdtrainers en organiseert evenementen

· 2014-2019 - voorzitter van Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) Zuid-Holland

· Vanaf 2013 - manschap A / bevelvoerder bij de vrijwillige Brandweer Reeuwijk

· Vanaf 2017 - voorzitter van de Stichting Dorpspromotie Bodegraven-Reeuwijk

· Jarenlang zitting in medezeggenschapsraad en voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad RK basisschool Gerardus Majella

· Jarenlang vrijwilliger bij het 5 decembercomité in Reeuwijk

Mevrouw José Geertruida (José) Snel-van Ooi, uit Tempel

· Vanaf 1999 - voorzitter van het Vrouwengilde Reeuwijk

· Vanaf 2004 - bardienstmedewerkster bij voetbalvereniging RVC’33

· Vanaf 2005 - interieurverzorgster bij de Katholieke Kerk Reeuwijk

· Vanaf 2005 – penningmeester en organisator Tempelfeestcommissie

· 10 jaar mantelzorger

De heer Wilhelmus Johannes (Willem) Bakker, uit de Meije

· Vanaf 1995 – oprichter en dagelijkse leiding, zangkoor Meije koor

· Vanaf 2000 – vrijwilliger opruimen van straatvuil

· 9 jaar organist RK Parochiegemeenschap Maria Hemelvaart te Nieuwkoop

· 18 jaar stimulator en oprichter wandelgroep Willem Bakker

· 50 jaar vrijwilliger diverse sportactiviteiten tbv Oranjevereniging in De Meije

De heer Gerrit (Gert) Nap, uit Bodegraven

· Vanaf 2000 – vrijwilliger bij The Gideons International

· Vanaf 2007 – ouderling bij Pinkstergemeente Bodegraven

· Vanaf 2008 – oprichter en voorzitter van het Hospice Bodegraven-Reeuwijk

· 23 jaar vrijwilliger voor het kledingdepot van Stichting Dorcas hulp & ontwikkeling

Mevrouw Antoinetta (Nettie) Voordouw-Bouwens, uit Bodegraven

· 2001-2019 - bestuurslid en voorzitter Huurdersvereniging Bodegraven

· Vanaf 2019 – vrijwilligster bij het Hospice Bodegraven-Reeuwijk

· Jarenlang barmedewerkster bij voetbalvereniging ESTO

De heer Johannes Jan (Johan) Kooiman, uit Bodegraven

· Vanaf 1989 – organist bij de Protestantse Gemeente “De Ark” in Reeuwijk

· Vanaf 1991 – organist bij de Protestantse Gemeente “Emmaus” in Bodegraven

· 2016 – 2020 – organist bij de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder

· 17 jaar organist bij de Protestantse Gemeente Opperdoes

· 12 jaar begeleider bij Show- en Drumfanfare “Triomf” in Bodegraven

Mevrouw Maria Johanna Antonia (Ria) Duits-Kemp, uit Bodegraven

· Vanaf 2011 – lid van de ontspanningscommissie van De Boreftse Zangers

· Vanaf 2013 – contactclown in verschillende zorgcentra in regio Zuid-Holland

· 3 jaar gastvrouw bij ’t Rustpunt - huis van gebed

· 3 jaar ondersteuning bij de dagbesteding voor ouderen in Rijngaarde – Zorgpartners MH

· 6 jaar gastgezin voor een zwaar gehandicapte bewoner van De Hoge Burch

· 7 jaar vrijwilligster in het Hofpoortziekenhuis (huidig St. Anthonius Ziekenhuis)

· 8 jaar medewerkster, bestuursdienst voetbalvereniging ESTO

· 7 jaar zieken- en ouderenbezoekster vanuit de RK St.Willibrorduskerk

· 35 jaar vrijwilligster in Zorgcentrum Vijverhof

· 37 jaar vrijwilligster bij De Hoge Burch

De heer Pieter Masson (Masson) van Wingerden, uit Bodegraven

· Vanaf 1976 – medeoprichter, bestuurslid en voorzitter voetbalvereniging Rohda’76

· 53 jaar jeugdouderling/onderhoud, Protestantse Wijkgemeente “Emmaus” in Bodegraven

Mevrouw Marianne Maria Wilhelmina (Marianne) Hogendoorn-van Domburg, uit Nieuwerbrug aan den Rijn

· Vanaf 2001 – secretaresse van de Oranjevereniging Prinses Juliana, Nieuwerbrug

· Vanaf 2003 – bestuurslid van het Wierickehuis en de evenementencommissie

· Vanaf 2010 – actief EHBO-er, bij de EHBO en het Rode Kruis

· 14 jaar vrijwilligster bij de Stichting Jeugdvakantiespelen Nieuwerbrug

· 15 jaar lid van de ouderraad, overblijfmoeder, coördinator ISO op de school CBS De Brug

De volgende inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Wilhelmus Frans Antony (Wim) van Grieken, uit Reeuwijk

· Vanaf 1990 – instructeur, wedstrijdtrainer en brigadechauffeur bij de Goudse Reddingsbrigade. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor junioren, aspiranten en senioren

· Vanaf 1992 – instructeur, examenofficial, rayonlid, leercoach en praktijkbegeleider bij Reddingsbrigade Nederland.