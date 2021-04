Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Hillegom een lintje heeft gekregen

In Hillegom zijn twee inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Hillegom.

De heer H.J. (Henk) Lamfers (77) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim 33 jaar was de heer Lamfers nauw betrokken bij voetbalvereniging Sizo; tot de voetbalvereniging Sizo in 2013 stopte met veldvoetbal. Hij is begonnen als bestuurslid en was in 1996 mede oprichter en lid van de ‘Club van 100’ en betrokken bij vele activiteiten en het jubileumboek SIZO 75 jaar.

De afgelopen jaren was de heer Lamfers actief binnen s.v. Hillegom als lid van de sponsorcommissie. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek ‘100 jaar voetbal in Hillegom’.

Ook is de heer Lamfers, tot het opheffen in 2018, meer dan 24 jaar als vrijwilliger betrokken geweest bij Toneelvereniging Ons Genoegen. Onder andere in de decorploeg en in de jubileumcommissie.

Binnen de Protestantse Kerk is de heer Lamfers al jarenlang actief. Hij was gastheer bij de wijkavonden en kraamheer bij de jaarlijkse moederdagmarkt. Ook bezoekt en ondersteunt hij ouderen en is actief in onderhoudsacties van de gebouwen.

De heer J.H.J. Dierikx (75) - Lid in Orde van Oranje Nassau

Al meer dan 30 jaar is de heer Dierikx nauw betrokken bij stichting De Zevensprong. Een stichting die voorziet in sport en recreatie voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in de bollenstreek. Wekelijks helpt hij mensen 1 op 1 bij het zwemmen. In de loop der jaren hebben veel deelnemers les van hem gehad en een diploma behaald. De heer Dierikx was bijzonder betrokken bij de snorkelgroep. Daarnaast was hij lid van de technische commissie en lid van de administratie.

Ook assisteert hij bij de jaarlijkse vaartocht die wordt georganiseerd door de HDV Lisse.

Vanaf 2006 is de heer Dierikx actief bij de Heilige Willibrorders Parochie als lid van de werkgroep Kerkbalans en als teller van de financiële toezeggingen. Daarnaast als vrijwilliger op het secretariaat en als collectant.

Ook zijn inzet voor De Zonnebloem moet genoemd worden. Dierikx helpt en zorgt waar hij kan, bezoekt zijn gasten en is meerdere keren als buddy mee geweest op grote reizen. Hij verzorgt als lid van de kerst- en jaarmarkt commissie diverse activiteiten. Maakt zicht tevens verdienstelijk als inkoper, treft voorbereidingen voor de ledenvergaderingen en is zelf altijd aanwezig. De heer Dierikx vraagt fondsen aan en zorgt voor de financiële afhandeling van veel activiteiten.

Ook is de heer Dierikx 30 jaar actief geweest voor zwemvereniging de Watervrienden. Hij heeft vele mensen als instructeur aan een zwemdiploma geholpen en op vele fronten de vereniging ondersteund.