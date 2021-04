Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Leiderdorp een lintje heeft gekregen

In Leiderdorp zijn vijf inwoners Koninklijk onderscheiden. Twee van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en drie inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Leiderdorp.

Gerrit Anker - Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Anker kwam in 1967 kwam als vrijwilliger bij de brandweer in Leiderdorp. Hij werkte destijds ook bij de gemeente Leiderdorp en was verantwoordelijk voor brandpreventie. Op deze wijze stond hij 23 jaar paraat voor de Leiderdorpers.

De heer Anker was van 1980 tot nu vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Leiderdorp. Hij is betrokken bij allerlei activiteiten in het kerkgebouw en in het kerkelijk verenigingsgebouw Irene. Hij deed jaren vrijwilligerswerk voor Stichting Philadelphia te Leiderdorp onder meer door het begeleiden van cliënten.

Ook bij het Leiderdorps Museum draagt hij zijn steentje bij als vrijwilliger. Al vele jaren ondersteunt hij het museum met zijn kennis van het 'oude Leiderdorp'. Sinds 2005 helpt hij bij tentoonstellingen. Hij hielp het verzorgingshuis Beth-San in Moerkapelle om met dementerende ouderen warme maaltijden te bereiden. Iedere maandagochtend ging hij op de fiets van Leiderdorp naar Moerkapelle. Helaas moest hij hier mee stoppen in 2019 door gezondheidsproblemen.

De heer Anker staat in zijn buurt bekend als een zeer behulpzame bewoner en een sociale buurman. Zo zet hij al jaren grijze en/of de groene containers buiten voor bewoners die daar niet toe in staat zijn en plaatst ze na leging weer terug achter hun woningen. Ook doet hij boodschappen voor bewoners of voert klusjes uit.

Jos van der Lubbe - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer van der Lubbe is zo'n 40 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid, gemiddeld vijf uur per week over die periode. En dat bij een grote diversiteit aan organisaties en instellingen. Waaronder kerkgenootschappen, zorgcentra, sportverenigingen en een basisschool.

Zo was de heer van der Lubbe voorzitter, secretaris en penningmeester van het college van diakenen. Secretaris en later bestuurslid bij de rooms-katholieke kerk Sint Jacobus. Hier was u onder meer betrokken bij het groot onderhoud van de kerktoren begin jaren ’90. Hij was voorzitter medezeggenschapsraad bij de rooms-katholieke basisschool De Leeuwerik en voorzitter van de commissie die de fusie begeleidde van de scholen Engelendaals en Meijehof; was penningmeester kerkbestuur bij de rooms-katholieke parochie de Heilige Lodewijk waar hij de administratie op orde wist te krijgen.

De heer van der Lubbe vertegenwoordigde de belangen van volleybalverenigingen DVO en Leython DC bij onder meer de Leiderdorpse ondernemersvereniging, de gemeente Leiderdorp en de Nederlandse Volleybalbond. En initieerde de fusie van Leython met volleybalvereniging DVO. Hij was voorzitter raad van toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh in Leiden en richtte stichting BOL op - Binnensport Ondersteuning Leiderdorp

Robbert Pieter Snoep - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Snoep is een tandarts waar zelfs de meest angstige patiënten lachend zijn praktijk verlieten. Hij zette zich daarnaast lange tijd vrijwillig in voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij deed dat met veel geduld om het vertrouwen te winnen voordat hij tot behandeling overging.

Hij zet zich als tandarts al vanaf 2003 belangeloos in voor de bevolking van Kenia. Hij richtte daartoe de stichting Dutch Dental Care op, die in al die jaren al meer dan 68.000 kinderen hielp. Hij bouwde eigenhandig twee praktijken in Kenia en richtte deze in.

In 2009 kwam de heer Snoep in contact met kennissen die in Bali vrijwilligerswerk deden bij een opvang voor kinderen met het Downsyndroom. Hij hielp deze kinderen als tandarts samen met zijn echtgenote gedurende 3 jaar. In 2011 kwam hij in contact met een lokale tandarts. Deze runde een kleine praktijk vlakbij een kinderschooltje. Kinderen die daarnaast moesten werken en woonden op een vuilnisbelt. Gedurende 5 jaar bood hij samen met zijn echtgenote tandheelkundige zorg aan deze kinderen.

Eduard Weijdeveld - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Weijdeveld is lid van Zaterdagochtend Sport Leiden. Hij geeft ruim 40 jaar als atletiektrainer looptrainingen, vanaf 1965 bij Leiden Atletiek en vanaf 2005 ook bij Zaterdagochtend Sport Leiden. Zijn passie en sportkennis draagt hij over op anderen.

Hij was ook assistent scheikunde en natuurkunde op het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Hij bouwde daar een forse collectie apparaten op ten behoeve van natuur- en scheikundelessen. Die collectie was populair bij leerlingen en kreeg als snel de bijnaam het ‘Ed-kabinet’.

Hij richtte een doka-club op; verzorgde de techniek bij filmavonden en zorgde ervoor dat video-en audioapparatuur te allen tijde in topconditie waren.

Joseph Pieter Anne Willem Molenaar - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Molenaar is een begrip in de cricketwereld. In 1974 debuteerde hij als umpire ( scheidsrecher) bij cricketwedstrijden in de hoofdklasse. In 2018 bereikte hij de mijlpaal van 1000 wedstrijden. Hij was bij nationale wedstrijden, maar ook bij internationale wedstrijden en toernooien. Dat zijn niet alleen veel wedstrijden. Het gaat eveneens om enorm veel uren. Een cricketwedstrijd in de Nederlandse competitie kan al gauw zo’n 7 uur of meer duren.

De heer Molenaar leidde vanaf 1992 honderden umpires op voor de vaderlandse competitie. Van 2008 tot 2019 was hij ook belast met het aanstellen, begeleiden en beoordelen van scheidsrechters.

Hij was van 2008-2019 lid van de reglementencommissie van de KNCB. Deze adviseert het bestuur en leden over aanpassing van de reglementen. Wanneer de Londense Marylebone Cricket club het reglement actualiseert, kijkt de reglementencommissie of deze een-op-een dan wel gewijzigd zijn over te nemen in de reglementen van de KNCB.