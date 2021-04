Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Lisse een lintje heeft gekregen

In Lisse zijn twee inwoners Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Lies Spruit benoemde de twee dames tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Lisse

Mevrouw A.M.W. (Amy) Bongers (71) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Bongers is al ruim 45 jaar betrokken bij de Gereformeerde Kerk in Lisse. Soms in één functie, soms in meerdere functies tegelijk. De laatste 8 jaar als voorzitter van de Diaconie. Mevrouw Bongers staat bekend om haar warme betrokkenheid en passie om anderen te helpen. Ze is de diaken van de daad; helpt ouderen en kwetsbaren waar dat nodig is. Ook is ze intensief betrokken bij het fusieproces tussen de Gereformeerde en Hervormde gemeente in Lisse. Daarnaast is ze sinds enkele jaren actief bij museum De Zwarte Tulp als baliemedewerkster en gastvrouw.

Mevrouw B.I.C. (Dini) Zonneveld-Mastenbroek (74) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Zonneveld zet zich al ruim 40 jaar in voor vele activiteiten in de Protestantse gemeenschap. Vanaf de jaren 70 was zij, samen met haar man Martin, de motor achter de zondagschool. Er kan altijd een beroep op haar worden gedaan. Ook is ze al ruim 15 jaar betrokken bij het pastoraat. Ze ziet om naar anderen en verleent steun waar nodig. Daarnaast geeft mevrouw Zonneveld sinds 2012 catechese op eigentijdse wijze aan kinderen van de basisschool en aan mensen met een beperking.

Als ouderling bezoekt ze een steeds groeiende groep, is ze aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen als afgevaardigde algemene zaken en voorzitter van de vergaderingen van pastorale team.