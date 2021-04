Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Nieuwkoop een lintje heeft gekregen

In Nieuwkoop zijn vier inwoners Koninklijk onderscheiden. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Nieuwkoop.

Mevrouw M. (Marijke) van Dam-Oudshoorn uit Ter Aar

Marijke is algemeen bestuurslid van de Stichting ‘Vrienden van Dichtbij’ met als belangrijke onderdelen Stichting Alphen d’Huzes, de inzameling voor KWF Kankerbestrijding, Alphen geeft niet OP en Bordje voor onze Helden.

Daarnaast is zij voorzitter geweest van de Jeugdcommissie van Tennisvereniging Nieuwe Sloot. Marijke wordt omschreven als een onmisbaar persoon voor de vele maatschappelijke initiatieven waar zij zich voor inzet en heeft ingezet, met name voor de mensen die het minder hebben dan maatschappelijk verantwoord.

De heer J.G. (Joop) Leliveld uit Noorden

Joop is al 30 jaar secretaris van de Bouw- en Houtbond FNV en heeft hier een enorme inbreng gehad. Ook heeft hij diverse functies binnen Club50plus in Noorden wat zijn enorme betrokkenheid voor de groep ouderen binnen de gemeenschap van Noorden laat zien.

De heer A.J. (Ton) van Rijn uit Ter Aar (Langeraar)

Ton is mede-oprichter van carnavalsvereniging ‘De Plasduikers’ en heeft jarenlang een sociaal-culturele functie bij toneelvereniging Piccolo gehad. Daarnaast was hij koster bij de rooms-katholieke Heilige Adrianuskerk in Langeraar.

Ook is hij al jaren chauffeur van de BOB-bus Ter Aar. Men omschrijft Ton als iemand die het voor elkaar krijgt om verenigingen, die belangrijk zijn voor de gemeenschap van kleine kernen, op te richten en tot op heden actief te houden.

Mevrouw Th.G.J. (Door) van Veen-Hijdra uit Ter Aar (Langeraar)

Door is meer dan 20 jaar kantinemedewerkster en schoonmaakster bij Voetbalvereniging Altior geweest. Ook is zij op vrijwillige basis al jarenlang wijkcontactpersoon en schoonmaakster van de rooms-katholieke Heilige Adrianuskerk in Langeraar en is zij vrijwilliger bij de Aarhoeve actief in de huiskamer en bij de recreatie en uitjes.

Bovendien is zij commissielid bij de Stichting Vrienden van de Aarhoeve. Door wordt omschreven als iemand die vele uren vrijmaakt om de medemens bij te staan, een bindende factor. Daarnaast schuwt ze het eenvoudige dienstwerk niet. Zij wordt gezien als een zeer waardevol persoon, onmisbaar voor onze samenleving.