Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Oegstgeest een lintje heeft gekregen

In Oegstgeest zijn zeven inwoners Koninklijk onderscheiden. Drie inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en vier inwoners tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Oegstgeest.

De heer B. Eradus is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Al 33 jaar lang zet hij zich op deskundige wijze in als vrijwilliger in bestuurlijke rollen. Als eerste bij Leiden Culinair, destijds een nieuw evenement in Leiden. Daarnaast zette hij zich 24 jaar in voor De Koornzaayer Foundation en vanaf 2000 is hij voorzitter/secretaris van De Hoffknecht-Van Vuure Stichting in Oegstgeest. Beide organisaties steunen kleinschalige projecten in met name in ontwikkelingslanden. Daarnaast is hij sinds 7 jaar voorzitter en vrijwilliger bij de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden e.o., de Manege Moedig Voorwaarts.

De heer C.H.A. Juffermans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de biljartsport en Stichting Voetveer Warmond. Hij is vanaf 1995 voorzitter van Biljart Vereniging De Engel te Lisse, is medeoprichter van de Biljart Academie aldaar en schreef instructieboeken voor de biljartsport. 16 jaar lang begeleidde hij bewoners van verpleeghuis Van Wijckerslooth bij het biljarten en vanaf 2009 is hij bestuurslid van Stichting Biljart Centrum Oegstgeest. Daarnaast is hij al 11 jaar gewaardeerd schipper en gids op salonboot Heere van Schouten, van Stichting Voetveer Warmond.

De heer prof. dr. J.M. van Ruitenbeek is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw|

Met de ontdekking van de breakjunctie techniek heeft hij als fysicus baanbrekende bijdragen geleverd aan de nano- en kwantumtechnologie. Tevens vervult hij vele nationale en internationale bestuurlijke en adviserende rollen en zet hij zich in voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, van de Stichting Vrienden van Rijksmuseum Boerhave en van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia.

Mevrouw H.J. Verschoor-Reitsema is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij zette zich bij elkaar 11 jaar in als diaken en ouderling in de PKN Lisse en Oegstgeest. Verder is zij al 35 jaar een trouwe vrijwilliger bij het verpleeghuis Van Wijckerslooth en begeleidt zij daar ook de schilderlessen. Daarnaast was zij 17 jaar gastvrouw bij Hospice Elisabeth Gasthuis en vanaf 2000 is zij vrijwilliger bij Sensoor/De Luisterlijn. Talloos veel mensen kregen dankzij haar empathisch luisteren weer vat op hun leven.

Mevrouw J. Hoebert-van der Leek is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij was 23 jaar lang vrijwilliger bij Buurtvereniging Buitenlust en daar ook medeoprichter van de damessjoelclub. Bij verpleeghuis Van Wijckerslooth begeleidde zij 16 jaar lang de bewoners bij de jeu de boules en deed zij bardiensten. Even zolang werkte zij mee bij de jaarlijkse rolstoelvierdaagse. Daarnaast was zij 7 jaar lang vrijwilliger bij het Parkinson Café Oegstgeest en heeft zij vergaande mantelzorg gedaan voor een buurvrouw.

De heer N.F. van der Meij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Elf jaar lang was hij bestuurslid bij de Centrale Vereniging Ambulante Handel in Den Haag en Leiden en behartigde de belangen van de marktverkopers. Daarnaast heeft hij zich 47 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de belangen van huurders. Eerst als bestuurslid bij Stichting Huurders Buitenlust en na de fusie bij Stichting Huurders MeerWonen. De laatste vier jaar was hij ook nog eens bestuurslid bij Huurders Holland Rijnland om de belangen te behartigen van zo’n 5000 huurders uit de regio Holland Rijnland.

De heer H.C. van der Velde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Met zijn reisorganisatie Djoser pleegt hij belangwekkend sociaal ondernemerschap door de lokale bevolking een kans te geven in ondernemerschap. Velen wisten een gezond bedrijf op te bouwen. Daarnaast is zijn bedrijf vanaf 1993 partner van ontwikkelingsorganisatie Unicef. In 13 landen kon er voor miljoenen euro’s worden geïnvesteerd voor onderwijs en medische zorg. Tevens redde hij het leven van een Egyptisch jongetje door hem in Nederland op zijn kosten te laten opereren en nam hij ook de nazorg voor zijn rekening.