Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Zoetermeer een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassa, man(l), vrouw(r) | Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde

In Zoetermeer zijn veertien inwoners Koninklijk onderscheiden, allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner uit Capelle aan de IJssel die Zoetermeer net heeft verlaten maar zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt Zoetermeer, ontving de Koninklijke onderscheiding ook uit handen van de Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Zoetermeer.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw B. Ardaseer

Voor meer dan dertig jaar vrijwillige inzet voor o.a. het Zoetermeerse popkoor Just For Fun en het koor The S(w)inging Company. Daarnaast is mevrouw Ardaseer betrokken bij de jaarlijkse Scratch Muziekdagen, een vierdaags korenspektakel.

Mevrouw F. de Bake-Kreulen

De Bibliotheek Zoetermeer mocht twintig jaar op de vrijwillige inzet van mevrouw De Bake-Kreulen rekenen, o.a. voor de ‘boek-aan-huis dienst’. Daarnaast is mevrouw De Bake-Kreulen al vijftig jaar lid en secretaris bij het interkerkelijk koor Rejoice.

De heer A. Bansraj

De heer Bansrai is meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger voor o.a. de stichting Insaniyat en de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer. De heer Bansrai hielp bij zomerkampen voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. Ook was hij jarenlang zanger en voorzitter van de muziekgroep Chawtaal Samaadj Zoetermeer.

De heer J. Bergwerf

Na zijn pensionering als politieman werd de heer Bergwerf actief als vrijwilliger bij de Vereniging van Gepensioneerden van de Politie-eenheid Den Haag. Sinds 2015 is de heer Bergwerf vrijwillig bestuurslid van het Samenwerkingsverband Politie Senioren. Daarnaast is de heer Bergwerf ambassadeur van de Stichting Waardering Erkenning Politie.

Mevrouw M. Bos-Dekker

Voor de Zoetermeerse zwemvereniging (WVZ) is mevrouw Bos-Dekker al meer dan twintig jaar vrijwillig actief als trainer, jeugd- en seniorencoach, jeugdleider en vertrouwenspersoon. Sinds eind jaren vijftig zet mevrouw Bos-Dekker zich actief in voor De Vrije Zwemmers in Den Haag als waterpolotrainster en -coach en wedstrijdofficial.

De heer A.P. Brabander

De heer Brabander zet zich al meer dan veertig jaar in als vrijwilliger. Onder andere als chauffeur bij de stichting Roltours Zoetermeer en als bestuurslid van de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo. Daarnaast heeft de heer Brabander zich actief ingezet als bestuurslid bij de Vrije School Zoetermeer (tegenwoordig De Vuurvogel) en bijna twintig jaar voor de bewonersvereniging Meerpolder Zoetermeer.

Mevrouw H.F. Breukelman-Lambregtse

Het winkeltje in woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle mag al sinds 1991 rekenen op de vrijwillige inzet van mevrouw Breukelman-Lambregtse. Vanaf 1998 behoort mevrouw Breukelman-Lambregtse tot de vrijwilligers die namens de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer op bezoek gaan bij ouderen en alleenstaanden.

De heer A.E.H. Cassuto

Cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer kan al meer dan twintig jaar rekenen op de vrijwillige inzet van de heer Cassuto. Ook bij verpleeghuis De Eshoeve in Den Haag heeft de heer Cassuto jarenlang geholpen, vandaag de dag nog altijd als bezoekvrijwilliger. De heer Cassuto zette zich ook belangeloos in voor Leefbaar Zoetermeer als raadscommissielid.

Mevrouw T.T. Clasener-Aarden en de heer M.J.A. Clasener (echtpaar)

Het echtpaar Clasener zet zich al vele jaren in voor de stichting Oosterfaantje. Mensen die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank, maar nauwelijks rond kunnen komen kunnen bij het echtpaar Clasener terecht voor pakketten met groente, fruit en andere producten die belangrijk zijn om gezond te leven. Het echtpaar Clasener zet zich daarnaast in voor andere vrijwilligersinitiatieven zoals de traktatiedoos en Kerst- en Paasmaaltijden voor mensen die eenzaam zijn.

De heer P. van den Doel

Al meer dan twintig jaar bezorgt de heer Van den Doel ouderen in verschillende zorgcentra met muziek fijne momenten. Bij de woonlocatie Vivaldi helpt de heer Van den Doel bij het ophalen en terugbrengen van bewoners en voorheen als rolstoelbegeleider. Daarnaast verzorgt hij al sinds vele jaren de techniek tijdens de kerkdiensten in het LangeLand Ziekenhuis.

Mevrouw A. van Dommelen

Sinds de jaren zeventig tot 2011 is mevrouw Van Dommelen actief geweest als zangeres én bestuurslid voor het Zoetermeers opera- en operettekoor Nuova Voce. Ook het bestuur van de Zoetermeerse afdeling van ouderenbond ANBO mocht op de belangeloze inzet van mevrouw Van Dommelen rekenen. Tegenwoordig zet zij zich actief in voor de Algemene Ouderenvereniging Zoetermeer en omstreken.

De heer C. Madho

Binnen de Hindoestaanse gemeenschap is de heer Madho een bekend gezicht door de vrijwillige inzet voor de culturele stichting Sarhind Sanskriti Sabha en de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Zoetermeer. De heer Madho stond aan de wieg van de landelijke Stichting Shri Satyam Sai World Foundation en de muzikale groep Basant Bahaar Chautaal Samaaj Zoetermeer.

Mevrouw van J.M. van Randwijk

Sinds 2003 is mevrouw Van Randwijk in Zoetermeer actief geweest als initiatiefneemster, oprichter en dirigent bij zeven koren. Vanaf 2006 is mevrouw Van Randwijk de voorzitter van de stichting Volume en leidt zij momenteel nog verschillende koren.

Mevrouw van M. van Strijen-van Nes

De kerk speelt al sinds de jaren zeventig een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk van mevrouw Van Strijen-van Nes. Onder andere voor de Gereformeerde Kerk in Meerzicht en de Protestantse wijkgemeente Oase. Daarnaast was mevrouw Van Strijen-van Nes lid van de activiteitencommissie van de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo, lid van de klachtencommissie van jeugdzorginstelling Wilmahuis en tegenwoordig voorzitter van de Probus-club De Balij.