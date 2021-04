Lintjesregen 2021: Lees hier wie in Zoeterwoude een lintje heeft gekregen

In Zoeterwoude is een inwoner benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Zoeterwoude

C.J.M. Vink - Wesselman - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligster bij voetbalvereniging SJZ van 1987 tot 2013. Samen met Nel Turk-Distelvelt draaide mevrouw Wesselman bardienst op de vrijdagavond. Samen vormden zij het duo Nel & Nel. Na meer dan 25 jaar zeer trouwe dienst zijn de dames voor altijd onlosmakelijk verbonden aan het vrijdagavond-trimmersgilde. Mevrouw Wesselman was niet alleen actief voor de trimmers. Ook ruim 25 jaar voor de klaverjassers van SJZ die steevast op de vrijdagavond in het clubhuis van SJZ bijeen kwamen. Zij had 40 weken per jaar dienst. Afgelopen jaar is Nel Turk-Distelvelt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Haar inzet voor SJZ woog destijds zwaar bij het toekennen van de Koninklijke waardering.

Mantelzorger voor buurvrouw Thea Verhagen van 2006 tot 2018. De vriendschap tussen de dames is begonnen in 1965 toen zij allebei een huis naast elkaar kochten in Zoeterwoude. Zij hebben elkaar vanaf de eerste dag gesteund. Mevrouw Verhagen heeft nog een cadeau voor mevrouw Wesselman uitgezocht om haar te bedanken voor alle goede zorgen, een bronzen eeuwig bloeiende roos. Deze stond symbool voor de mantelzorg en zij wilde deze roos als cadeau geven op 10 november 2018, de dag van de mantelzorg dat jaar. Mevrouw Verhagen heeft hem die speciale dag nog kunnen geven, de dag voor zij overleed.

Sinds 2011 bestuurslid bij de vereniging Damesgilde Zoeterwoude (damescontactclub). In 2011 is het Damesgilde ontstaan door samenvoeging van de Damescontactclub met het Katholiek Vrouwengilde. Mevrouw Wesselman was – tot de samenvoeging in 2011 – jarenlang voorzitter van de Damescontactclub. Vaste vrijwilligster bij de Zonnebloem in Zoeterwoude-Dorp sinds 2014