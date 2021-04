Speelboot Kijkduin mogelijk niet terug, petitie gestart: 'Nieuw hoogtepunt van vertrutting'

DEN HAAG -

'We zijn een beetje aan het doorslaan in dit land', zegt raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos over speelboot Atlantis die mogelijk niet terugkeert in Kijkduin in Den Haag. 'Dit is een nieuw hoogtepunt in de vertrutting van Nederland'. Hij is een petitie gestart voor het behoud van het nostalgische schip. De petitie is na een dag 500 keer digitaal ondertekend.