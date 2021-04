Haagse burgemeester sluit kapotgeschoten bezorgrestaurant

Het bezorgrestaurant in een industriegebied in de Haagse wijk Ypenburg werd in de nacht van zaterdag op zondag zwaar onder vuur genomen. Ook was er een ontploffing. Tientallen kogelgaten en barsten in de ruiten zijn maandag de overgebleven stille getuigen van de aanslag.

Foto: John van der Tol

Kort na de schietpartij brandde twee kilometer verderop een auto uit. De politie onderzoekt nog of die wagen door de dader of daders gebruikt is. Een woordvoerster had maandagochtend nog geen updates te melden. 'Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang.' Volgens de politie was het restaurant niet eerder negatief in beeld.

Andere vestiging

Burgemeester Jan van Zanen zag zondag in ieder geval genoeg reden om het pand 'ter bescherming van de openbare orde' meteen te sluiten. Het restaurant heeft ook een vestiging op de Loosduinsekade in Den Haag. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de sluiting niet voor dat pand geldt. Het bedrijf zelf was maandag niet bereikbaar om te reageren.

