Biografie over Sjaak Polak uitgeroepen tot voetbalboek van het jaar: 'Weet niet wat me overkomt'

Polak volgde de uitreiking vanuit Den Haag. 'Ik wilde graag mee', zegt hij in een eerste reactie. 'Maar het ging niet. Ik had nog gesprekken op de club en er werd nog getraind door de keepers. Maar ik ga er nu even van genieten, ik ben zo ongelofelijk blij met dit. Eigenlijk wil ik nu graag een drankje ergens gaan drinken, maar alles is dicht, dus ik hoop dat er nog ergens stiekem een nachtclub open is', lacht hij tevreden.

'Ik zit op een wolk', gaat de Hagenaar trots door. 'Geen letter in het boek is gelogen. Wat daar staat, zo ben ik. Maar ik moet Rick alle credits geven. Hij heeft het zo goed opgeschreven. Ik weet niet wat me overkomt. Dit is ongelofelijk, ik vind het zo gaaf. Ik heb toch een stukje prive blootgegeven, maar zo trots op hoe er op wordt gereageerd. Zowel in recensies als deze prijs door het publiek.'

Voetballiefhebbers stimuleren

Van Leeuwen was samen met schrijvers Hugo Verkley en Rober Visscher genomineerd voor de prijs. Het tweetal schreef respectievelijk een boek over 50 jaar FC Utrecht en de bekerwinst van FC Groningen in 2015. Het boek over het leven van de Haagse voetballer Sjaak Polak bleek uiteindelijk de favoriet onder het stemmende publiek.

Met de verkiezing wil Staantribune voetballiefhebbers stimuleren eens vaker een boek te pakken. Met de winst volgen Van Leeuwen en Polak niet de minste op. Frank Heinen, onder andere bekend van de rubriek Eindsignaal in het NOS-programma Studio Voetbal, pakte vorig jaar de eerste prijs met zijn pil: 'Buiten de Lijnen'.

Cover biografie Sjaak Polak | Foto: Inside

Tripjes door Haagse wijken

In het boek van Polak komt zowel zijn privé- als voetballeven naar voren. Van hoe hij begon als 'chef bitterbal' in strandtent Peukie, tot aan het overlijden van zijn moeder en oma dat diepe sporen in het leven van de huidige coach van de ADO-vrouwen trok. Maar ook tripjes door de oude Haagse wijken waar hij in zijn jeugd heeft gewoond. Ontmoetingen met mensen die belangrijk voor hem zijn geweest, met daarin veel aandacht voor Martin Jol.

Sowieso beleeft Polak niet zijn slechtste weken. Vorige week werd bekend dat hij zijn contract als trainer van de ADO Den Haag Vrouwen met een jaar verlengde. Met die ADO-vrouwen behaalde hij ook de play-offs om het landskampioenschap en de bekerfinale.

Bekijk hier de boekpresentatie van 'Sjaak Polak, Even Serieus' in februari 2020

