Dit weekend topdrukte in de Bollenstreek: 'Kom op de fiets'

Uitbaatster Romy Ruigrok (rechts) van The Tulip Barn in Hillegom | Foto: Omroep West

De tulpen zijn op zijn mooist, de Bollenstreek is op zijn best. Dit weekend wordt het weer druk rond, maar ook ín de bollenvelden. En dat is precies waar de kwekers bang voor zijn: steeds meer mensen willen een foto maken tussen de bloemen, maar als ze die vertrappen lijden de kwekers schade. 'Kom gerust maar geniet op afstand', zegt daarom de burgemeester van Hillegom, Arie van Erk.

Kweker Simon Ruigrok uit De Zilk zag het vorig weekend weer gebeuren: tientallen mensen die van de bloemen komen genieten gaan er midden in staan. 'Kijk, je ziet het in dit pad', zegt hij tussen de hyacinten aan de Zilkerbinnenweg. 'Daar zijn ze platgetrapt. En daar verderop liggen de bloemen die mensen hebben geplukt om een leuke foto te kunnen maken. Het kost me zo een half tot één procent van de bollen.'

Een paar kilometer verder aan de Frederikslaan in Hillegom heeft Ruigrok veld vol tulpen staan. Hoewel er een hek staat met een bord erop om de mensen uit de velden te houden, wijst hij ook daar tussen grote stukken vertrapt loof en geknakte bloemen. Er is een olifantenpaadje gevormd langs de slootkant, om het hek heen. 'Kunt u lezen wat daar staat?', vraagt hij vriendelijk maar beslist aan een toerist die zich van hek of bord niets aantrekt en tussen de tulpen is gaan staan.

'Kom gerust, maar geniet van afstand'

'We vinden het fijn als de mensen naar de bollenvelden komen kijken', zegt Arie van Erk, burgemeester van Hillegom. 'En anders dan vorig jaar sluiten we de weg door de bollenvelden niet zomaar af. Ook om de kwekers nog wat handel aan de deur te gunnen.'

Maar ook hij doet een beroep op bezoekers om niet in de velden tussen de bloemen te gaan staan. 'Ons motto is: kom gerust, maar geniet van afstand. En als het ergens druk is, neem een andere weg.'

BOA's handhaven en sturen

De BOA's zien daar ook op toe maar dan vooral vanwege corona. Afgelopen weekend bijvoorbeeld in de bollenvelden bij Noordwijkerhout. 'Omwille van die volksgezondheid en het voorkomen van besmettingen', aldus een woordvoerder van de gemeente Noordwijk.

Zo hebben BOA's mensen er wel op aangesproken om niet de bollenvelden in te gaan ter voorkoming van groepsvorming. 'Ook is een picknickende groep gevraagd te stoppen en uit elkaar te gaan.' Maar voor het overige, zegt de woordvoerder, 'hebben onze BOA's gezien dat het goed gaat.'

Speciale tulpentuinen waar je wél in mag

Toch zijn er ook tulpenvelden waar de bezoekers meer dan welkom zijn, ook om foto's te maken tussen de bloemen. Zo is er in Voorhout de Tulperij, aan de Delfweg bij Keukenhof is er The Tulip Experience en in Hillegom aan de Derde Loosterweg is dit jaar voor het eerst The Tulip Barn geopend. Uitbater daar is Romy Ruigrok, inderdaad, de dochter van.

'Mijn vader is kweker en heeft veel last van mensen die zijn bloemen vertrappen', zegt de kwekersdochter. 'Daarom hebben we hier speciale tulpenvelden met brede paden, in alle kleuren van de regenboog. En allerlei attributen voor een mooie foto.' Zo staat er in het veld een piano, waar druk op gepingeld wordt.

VVV: 'Mijd de drukte, kom op de fiets en houd afstand'

Het bloemencorso gaat voor het tweede jaar niet door, de internationaal vermaarde tentoonstelling in Keukenhof blijft dicht al kun je wel virtueel van de bloemenpracht genieten. Maar om iets van het voorjaarsgevoel mee te krijgen, maken veel mensen een rondje door de Bollenstreek.

De VVV in de Duin- en Bollenstreek heeft meerdere routes uitgestippeld door de (tijdelijk) kleurrijkste streek van ons land. Op de site van de VVV staat een aantal belangrijke tips: mijd de drukste tijden (weekends en midden op de dag), houd de doorgangswegen open, parkeer niet op smalle weggetjes, kom op de fiets of lopend, en houd voldoende afstand. Dan moet het lukken om ook in coronatijd van alle geuren en kleuren in de Bollenstreek te genieten.