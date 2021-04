Haagse boa's voelen zich veiliger met bodycam, 'doel bereikt'

Haagse boa's voelen zich veiliger sinds ze een bodycam dragen. Een proef met de kleine camera’s heeft daarom 'zijn doel bereikt', zegt de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). Volgens hem is dat gevoel van veiligheid juist in deze tijd extra belangrijk, omdat de gemeentelijke handhavers ook moeten toezien op de coronamaatregelen die veel weerstand oproepen.

Eind 2019 werd bij wijze van proef een aantal Haagse boa's met een bodycam uitgerust. Die proef werd later uitgebreid. Vanaf januari dit jaar kregen ze er allemaal een.

Met het apparaat kunnen de handhavers opnames maken. Het belangrijkste doel daarvan is volgens de wethouder, dat ze zo een veiliger werkomgeving hebben. 'Het idee is dat agressieve of gewelddadige burgers zich twee keer zullen bedenken als zij weten dat zij worden gefilmd en zich realiseren dat de opname tegen hen kan worden gebruikt. Hierdoor zullen incidenten worden voorkomen.'

Beelden kunnen ook naar politie

Maar ook in het geval dat de kleine camera’s die uitwerking niet hebben, kunnen ze toch nuttig zijn. Want opnames van incidenten kunnen aan de politie worden gegeven voor onderzoek. 'Dat kan leiden tot een veroordeling en ook dat heeft op termijn weer een generaal preventief effect.' Verder is het idee dat de bodycams een groter veiligheidsgevoel voor de handhavers opleveren, aldus de wethouder.

Volgens Bredemeijer toont de proef aan dat de bodycams over het algemeen een de-escalerend effect hebben op het gedrag van personen. Verder voelt een ruime meerderheid van de deelnemende handhavers (67 procent) zich veiliger met bodycams dan zonder. De wethouder: 'Daardoor zijn zij beter in staat het werk uit te voeren.'

Werk in moeilijke tijden

Wat meespeelt is dat de handhavers in moeilijke tijden hun werk moeten doen. Zij moeten mensen die de coronamaatregelen overtreden waarschuwen of beboeten. Volgens de wethouder wekt dat meer agressie op dan gewoonlijk. 'Dat er door opnames van de bodycams meer bewijslast is bij ernstige escalaties wordt als positief ervaren.'

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Bredemeijer ook dat hij nog een positief neveneffect van het gebruik van bodycams ziet. En dat is dat handhavers zelf ook bewuster en daardoor professioneler worden in hun optreden.

Geen problemen voor privacy

GroenLinks in de gemeenteraad maakte zich zorgen over de privacy van burgers, nu ze door de boa's kunnen worden gefilmd. Maar volgens de wethouder voldoet het gebruik van de bodycams aan de regels op dat gebied. Zo hebben alleen mensen met toestemming via een gecodeerde ingang toegang tot de opnames en zijn de beelden alleen toegankelijk voor nauw omschreven doelen, bijvoorbeeld voor politiemensen voor opsporing.

Over een jaar wordt nog eens onderzocht of de bodycams voldoen.

LEES OOK: Leidse boa's blij met bodycam: 'Het werkt eigenlijk meteen de-escalerend'