Paralympische droom binnen handbereik voor Jonne Moleman: 'Ga voor goud'

Haar ultieme droom is een gouden medaille veroveren op de Paralympische Spelen. Deel één van die droom is alvast uitgekomen, want zwemster Jonne Moleman heeft een ticket voor Tokio bemachtigd. Een mijlpaal waar de 21-jarige Alphense meer dan vier jaar naar heeft uitgekeken.

Het heuglijke nieuws hoorde ze al een paar dagen terug, maar Moleman moest het nog even stilhouden van zwembond KNZB. Nu het hoge woord eruit is, kan ze haar geluk niet op. 'Yes, het is gelukt!', is haar eerste reactie. 'Het voelt als een opluchting, omdat de hele weg hiernaartoe vol met pieken en dalen zat. En dat is met mijn handicap ook zo.'

De deels verlamde Moleman heeft progressieve aandoeningen, waardoor haar fysieke gesteldheid alleen maar achteruit gaat. In de afgelopen maanden is haar situatie aanzienlijk verslechterd. Zo werken haar handen inmiddels nog maar op halve kracht, gaf ze half december al aan. Haar meest recente zorg zit in de romp. 'Als ik rechtop zit, heb ik een leuning nodig. Anders kan ik niet meer zitten.'

Europese- en wereldrecords

Ondanks al die tegenslagen laat de Alphense zich niet uit het veld slaan. Integendeel: ruim een week geleden zwom ze in de Engelse stad Sheffield op indrukwekkende wijze officieuze Europese- en wereldrecords. Die wedstrijden werden gecombineerd met een internationale keuring, waarmee wordt bepaald in welke categorie Moleman mag uitkomen op de Paralympische Spelen.

Juist op die classificatie wacht ze al zeker vier jaar. Ze zou twaalf maanden terug eigenlijk gekeurd worden in Italië, maar dat ging op het laatste moment niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Officieel moet nu nog worden vastgesteld in welke klasse Moleman mag zwemmen. Dat bepaalt voor een groot gedeelte haar kansen op het behalen van één of meer paralympische medailles.

'Het beste uit mezelf halen'

Wat er ook uitkomt, het boegbeeld van de Leidse zwemclub Link verheugt zich op wat zomaar haar enige Spelen kunnen worden. Ze mag in Tokio uitkomen op de 50 meter vlinderslag, 50 meter rugslag, 50 meter schoolslag, 50 meter vrije slag en 150 meter wisselslag. 'Ik heb er enorm veel zin in om het beste uit mezelf te halen. Natuurlijk ga ik voor goud, maar mijn doel is gewoon mijn beste races ooit laten zien en dan kijken we wel wat er op het scorebord komt.'

Net als Jonne Moleman zijn ook Marc Evers uit Hillegom (100 meter rugslag, 100 meter schoolslag en 200 meter wisselslag) en Tim van Duuren uit Gouda (100 meter schoolslag) opgenomen in de elfkoppige paralympische zwemploeg. In aanloop naar de Spelen, die tussen 24 augustus en 5 september worden gehouden, bereidt de Nederlandse afvaardiging zich onder meer voor in Duitsland, Portugal en Turkije.

LEES OOK: Op weg naar Tokio: Nicole Beukers: 'Gunstig dat Spelen jaar zijn uitgesteld'