Eigenaar ADO Den Haag bereikt principeakkoord met Amerikaanse partij

Met dit contract krijgt Otium de mogelijkheid om ADO over te nemen. De Amerikanen hebben nu de tijd om alles financieel voor elkaar te krijgen.

De Amerikanen zouden vijf miljoen euro neerleggen voor de club zelf en daarnaast nog twee miljoen euro betalen zodat ADO het lopend seizoen kan afmaken. Indien het geld voor donderdag in Nederland is zal de rechtszaak tussen ADO Den Haag en United Vansen niet doorgaan, maar dat lijkt te ambitieus.

Amerikaans vastgoedbedrijf

Omroep West bracht eerder al dat ADO in gesprek was met Otium. Neltex Sports is een bedrijf dat professionele honkbal- en voetbalteams in zijn bezit heeft. Het Amerikaans vastgoedbedrijf heeft veel contacten in de sportwereld.

Otium Group meldde zich in september 2020 al bij United Vansen voor de overname van de aandelen. Dat resulteerde in een mondeling akkoord. Daarna bleek dat UVS meermaals niet aan de betalingsverplichtingen aan ADO had voldaan, dat in financieel zwaar weer terecht kwam. Dat veranderde de situatie, waardoor UVS doorschakelde naar een andere partij die ‘snel wilde handelen’. Dat werd Cosinus Group.

Cosinus Group gaat zich beraden

Het Nederlands/Zwitsers bedrijf liet vorige week weten dat een kortlopende financiële lening van twee miljoen euro, niet was gelukt, waardoor het ADO niet kon helpen met de acute problemen. In een interview met Omroep West liet voorman Anthony Rothengatter wel weten dat Cosinus nog altijd een getekend koopcontract heeft. Het nieuws valt rauw op zijn dak. 'We beraden ons op wat we gaan doen', liet Rothengatter maandagavond weten.

