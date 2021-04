Noordwijkse horeca noemt heropening terrassen 'symboolpolitiek'

Met de nieuwe versoepelingen zouden de terrassen beperkt open mogen. Zo mogen er maximaal twee mensen aan een tafeltje zitten, en moeten de terrassen om 18.00 uur sluiten. 'Je kunt alleen maar meewarig schudden als je deze info krijgt. Uiteindelijk is dit een grote teleurstelling voor ondernemers', vertelt Stokkermans. 'Het is symboolpolitiek om te zeggen dat de terrassen open gaan. Met alle restricties die eraan zitten hebben de ondernemers hier niks aan', zei hij dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

Volgens Stokkermans ligt er binnen de horeca een routekaart klaar voor de gereguleerde heropening van de terrassen. Die routekaart biedt volgens hem ondernemers de ruimte om veel meer te doen dan alleen de terrassen open te gooien. 'Wij zijn als een van de weinige branches in staat om prima te reguleren. Door deze maatregelen wordt het heel lastig om te kijken wat je wel en niet kunt doen,' aldus Stokkermans.

'Niet meer te volgen'

Stokkermans is ervan overtuigd dat het stapsgewijs heropenen van de terrassen het draagvlak voor de maatregelen verder ondermijnt. 'Door deze stapjes te maken creëer je minder perspectief, en dus ook minder draagvlak. De ene keer is het de R-waarde die bepaalt of we open mogen gaan, de andere keer zijn het de IC-opnames. Het is niet meer te volgen wat er gebeurt.'

De voorwaarden die de overheid heeft gesteld aan de heropening van de terrassen heeft volgens Stokkermans ook een averechts effect op de besmettingen en het toezicht op de pandemie. 'Je zult alleen maar zien dat mensen elkaar thuis gaan opzoeken. Je hebt zo steeds minder controle. De horeca is een van de weinige plekken waar je kunt controleren.'

Economische voordelen

Doordat de terrassen maar beperkt open mogen zullen ook de economische voordelen van de heropening tegenvallen, zo stelt Stokkermans. 'Het is allemaal niet zo makkelijk als gezegd wordt. Op deze manier bestellen mensen hooguit een kopje thee en een appelgebakje, en daar gaan we economisch gezien de wereld niet mee winnen, en dat terwijl andere branches wel open mogen.'

