Juichende reacties na eerste theatervoorstelling in maanden: 'Superblij om het weer te zien'

Met de pilot Testen voor Toegang zet de overheid in de maand april testen in om op een veilige manier weer naar theatervoorstellingen, musea, evenementen of sportwedstrijden te gaan. Bezoekers moeten behalve een kaartje kopen, zich ook laten testen op corona. Als de test negatief is, krijgen ze een testbewijs die ze op een speciale app bij de ingang moeten overleggen.

Hoewel het publiek maandagavond stond te popelen om naar een voorstelling te gaan, is er ook de nodige kritiek. Zo hadden veel bezoekers niet verwacht dat de sneltest nog dieper de neus ingaat als bij de coronatest bij de GGD: 'Ja echt, helemaal achter je schedel hier. Ik had ook begrepen dat er ondiepere testen waren. Ik weet niet of ik dat er nog een keer voor over heb.'

Sneltest niet gratis

Ook de afstand naar de testlocatie is voor sommigen een obstakel. 'Het was niet simpel, het is niet naast de deur om getest te worden.' En: 'Als we net iets later waren geweest hadden we naar Rotterdam gemoeten. Ja, dan wordt het wel een gedoe voor een avondje uit.'

Omdat het nu nog een pilot is, zijn de testen gratis. Maar naar verluidt kost een sneltest 30 euro en wordt vanaf 1 juli 7,50 euro in rekening gebracht. Veel bezoekers zeggen maandagavond dat ze dat er wel voor over zouden hebben, maar realiseren zich dat niet iedereen zo kapitaalkrachtig is. 'Als je daar voor moet betalen, weet ik niet of ik dat vaak zou doen.' Een andere bezoeker: 'Ik denk dat voor sommigen 7,50 euro een heel bedrag is.'

'Theaterbezoek is veilig'

Afgelopen najaar hebben de theaters volgens een enkeling aangetoond dat een theaterbezoek ook veilig is zonder testen. 'In september konden we naar voorstellingen met anderhalve meter ertussen, zonder testen. Dat ging hartstikke goed. Er zijn toen ook nooit corona-uitbraken geweest. Dus zelfs als nog niet iedereen is gevaccineerd en er op beperkte schaal voorstellingen zijn, kan dat ook met anderhalve meter afstand, zonder pauze en dat je naar je stoel wordt geleid.'

Theaterdirecteur Cees Debets zit ook niet te wachten op extra kosten voor het publiek: 'Wij willen voor iedereen hele mooie dingen laten zien. Wij proberen daarom zo laag mogelijk in de prijsstelling te zitten, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Als daar ook nog eens een bedrag - 7,50 euro - bovenop komt voor een test, dan wordt de drempel alleen maar hoger. Dat is natuurlijk een probleem.'

Hoopgevend

Hij hoopt dan ook dat deze testvoorstellingen tijdelijk zijn. 'Wij willen niet dat dit de toekomst is, want wij willen gewoon volle zalen. Dat mensen ook weer zelf spontaan kunnen bedenken: ik heb zin om vanavond naar iets moois te gaan en dat ze vervolgens een kaartje kunnen kopen. Maar helaas zitten we in een crisissituatie en we zijn dolgelukkig dat we deze drie dagen hier mensen kunnen ontvangen.'

Het Nationale Theater in Den Haag maandagavond | Foto: Omroep West

Wat Debets betreft mag deze pilot nu al geslaagd worden genoemd. 'In deze test wordt onderzocht in hoeverre de bereidheid bij het publiek aanwezig is om zich te laten testen voor aanvang. Het is geen medische test of wat de verspreidingsrisico's zijn. En mijn indruk is dat de bereidheid heel groot is, want binnen een dag waren alle voorstellingen uitverkocht. Dat is heel hoopgevend.'

Enthousiaste reacties

Dat geldt zeker ook voor de enthousiaste reacties na afloop van de voorstelling De Gliphoeve: 'Ja waanzinnig. Dat applaus, dat gevoel, dat geluid. Heerlijk!' 'Het was het honderdduizend procent waard. De hele ervaring en beleving die je hebt met theater. Je mee laten voeren. Ja heel eerlijk gezegd, ik was bij het moment dat alles aangaat en ook aan het einde helemaal geëmotioneerd. Dat applaus. Je merkte dat iedereen wilde blijven klappen. Ik heb het super erg gemist. En ik ben super blij om het weer te zien.'

Staande ovatie bij de voorstelling De Gliphoeve van muziektheater Orkater | Foto: Omroep West

LEES OOK: Musicalstudenten dankzij pilot weer naar school: 'Zo heerlijk na maanden achter een schermpje'