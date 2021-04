Drie pinners halen geld van rekening babbeltrucslachtoffer

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

In december vorig jaar wordt er aangebeld bij het huis van de 85-jarige man in Amsterdam. Er staat een vrouw voor de deur die een brief komt bezorgen. Hij moet voor ontvangst 99 cent pinnen, vertelt ze hem. Hij geeft zijn pas en die houdt ze tegen een apparaatje, waarna de man zijn pincode moet intoetsen. Vervolgens zegt ze dat de betaling is gelukt en geeft de man een pas terug.

Pas later ontdekt hij dat dit niet zijn eigen pinpas is, maar die van iemand uit Leiden. Die is eerder buitgemaakt bij een soortgelijke babbeltruc bij een 96-jarige meneer. De politie heeft camerabeelden van drie pintransacties die zijn gedaan met de pas van het slachtoffer uit Amsterdam. Het moet dus zijn gelukt om de pincode af te kijken bij de zogenaamde betaling aan de deur.

Transacties in Amstelveen en Rotterdam

De eerste transactie is aan de Rembrandtweg in Amstelveen. Een jonge vrouw neemt daar geld op. Later is er nog twee keer gepind door twee verschillende mannen bij een automaat aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. Het is niet bekend of de pinners ook daadwerkelijk de babbeltrucs in Amsterdam en Leiden hebben uitgevoerd.

Alle verdachten dragen mondkapjes, maar zijn toch deels in hun gezicht te zien. De pinners in Rotterdam dragen vrij opvallende kleding: de eerste een zwarte gewatteerde jas van Moncler, de tweede een olijfgroen trainingspak van Clan de Banlieue. Opvallend detail: deze man loopt op slippers.

De verdachten | Beeld: Politie

Herkent u iemand?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem