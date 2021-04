De scenario's en vragen rond de moord op Hans Schonewille, 'de Indiaan', op een rij

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdag 11 juni 1999 rijdt een politieman in zijn vrije tijd samen met zijn zoontje een afgelegen parkeerplaats langs de Treinweg in Aarlanderveen op. Hij ziet daar iemand op de grond liggen. Als hij dichterbij komt, is meteen duidelijk dat de man niet meer leeft: hij is doodgeschoten. Het blijkt te gaan om Hans Schonewille uit Leiden.

De dan 47-jarige Hans wordt ook wel de Indiaan genoemd. Die bijnaam dankt hij onder meer aan zijn lange haar. Hij woont in 1999 samen zijn vrouw Kitty en hun 10-jarige dochter. Uit een eerdere relatie heeft hij twee zoons. Het is een bekende verschijning in de Leidse uitgaanswereld, waar hij werkt als portier en later als uitbater van verschillende cafés.

Vertrek na telefoontje

De vrouw van Hans ziet hem voor het laatst op donderdagavond 10 juni 1999. Hij is thuis als rond 21.00 uur de telefoon gaat. Vermoedelijk belt een bekende van Hans. Hij neemt afscheid van zijn vrouw en gaat vrijwel meteen de deur uit, zonder te vertellen waarom en waar hij heen gaat. Hij vertrekt met zijn Opel Omega uit Leiden en wordt de volgende dag gevonden op het parkeerterrein in Aarlanderveen.

Op deze parkeerplaats werd het lichaam van Hans gevonden | Foto: John van der Tol

Tot een oplossing van de zaak is het na bijna 22 jaar, ondanks intensief recherchewerk, nog niet gekomen. Hans had veel vrienden, maar ook vijanden en dat maakt het onderzoek volgens de politie complex. De afgelopen weken wordt er in Leiden weer volop over Hans Schonewille gesproken, naar aanleiding van de podcast van Opsporing Verzocht over de moord. Mede door reacties daarop springen er nu een aantal mogelijke scenario's uit voor de recherche. We zetten de verschillende scenario's en vragen op een rij.

De illegale lotto

Naast zijn werk als portier en uitbater van cafés in Leiden, handelde Hans in sigaretten en hield hij zich bezig met illegale lotto. Mensen konden bij hem nummers opschrijven en daar een bedrag op inzetten. Na de trekking van het gokspel controleerde Hans de cijfers en betaalde de winnaars uit. De ene week verdiende hij er tienduizenden guldens mee en daarom zou het kunnen dat er op zijn positie werd geaasd. Maar soms moest hij ook diep in de buidel tasten om iedereen die gewonnen had uit te betalen.

Hans was vooral actief binnen de lotto in Leiden, maar had ook veel contact met kopstukken van die lotto in Amsterdam. Inmiddels is er informatie dat Hans bij hen mogelijk schulden had die hij niet kon betalen, en dat daar dus mogelijk een motief lag om hem iets aan te doen.

Ruzie met twee voormalige familieleden

Hans had ruzie met twee voormalige familieleden. Dat was een conflict dat te maken had met de illegale lotto in Leiden. Hij had daarover problemen met zijn twee ex-zwagers. Ruim een jaar voor zijn dood heeft Hans zelfs een poging gedaan om één van die mannen om het leven te brengen.

Het zou kunnen dat iemand daar wraak voor wilde nemen, maar daar heeft de politie ondanks intensief onderzoek nooit meer duidelijkheid over kunnen krijgen.

Drugslijn naar Engeland

Toen het wat minder goed ging met de lotto, raakte Hans in de laatste periode van zijn leven verzeild in de handel in verdovende middelen. Dat deed hij met een aantal personen samen. De politie heeft aanwijzingen dat een belangrijke deal zou zijn mislukt.

Dat zou gaan om een cocaïnelijn naar Engeland. Als er mensen zijn die ooit hebben gehoord over die drugslijn, wat daar mis is gegaan of weten wie daarbij betrokken waren, dan wil de recherche daar graag met ze verder over praten.

Sporen in een Rover

Een Rover heeft mogelijk een rol gespeeld bij de moord. Die auto is een dag daarna naar een sloperij gebracht. Agenten hebben de auto toen net op tijd in beslag kunnen nemen.

Het Nederlands Forensisch Instituut kijkt nu opnieuw naar de sporen die in de auto zijn gevonden. Dat is een tijdrovend onderzoek en de uitslag daarvan wordt nog afgewacht. Op dit moment wil de recherche vooral weten wie er in 1999 over de Rover beschikte.

De Rover die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord | Foto: Politie

Door bekende in de val gelokt

De politie denkt dat Hans op 10 juni 1999 thuis is gebeld door een bekende, waarna hij is vertrokken. Dat telefoontje is in de belgegevens van toen niet geregistreerd. Hans nam normaal gesproken naar risicovolle afspraken een vuurwapen mee. Hij had zijn wapen op dat moment niet thuis liggen en toch is hij vertrokken naar die afspraak.

De recherche gaat ervan uit dat hij niet zou hebben gedaan als hij het gevoel had dat hem iets zou worden aangedaan, en houdt er dus sterk rekening mee dat hij door een bekende mee is gelokt en uiteindelijk is doodgeschoten op de parkeerplaats in Aarlanderveen. Vermoedelijk daarna is zijn Opel Omega in brand gestoken in een woonwijk in Leiderdorp. Het is voor de politie aannemelijk dat er meerdere mensen betrokken waren bij de moord.

De uitgebrande auto van Hans | Beeld: Opsporing Verzocht

Er circuleren al jarenlang vele geruchten en verhalen over de moord en de politie is volop met mensen in gesprek, maar hoopt op nog meer tips en verklaringen van mensen die meer weten over wat er precies is gebeurd in 1999. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd, om de moord op Hans Schonewille na 22 jaar alsnog op te kunnen lossen.

Heeft u informatie?

