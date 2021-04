Leidse familie woont al zes generaties in Zeeheldenbuurt: 'Best uniek'

'Dat Zeehelden-hart klopt bij mij heel erg', zegt Jo Verhoeven met een onvervalst Leids accent. Ze is de vierde generatie Zeeheldenkwartier-bewoners. Ook haar moeder, dochter en kleinkinderen wonen praktisch om de hoek. 'Dat is erg gezellig en praktisch', zegt dochter Samantha. 'Ook met oppassen', vult Jo aan. Overgrootmoeder Sjaan Verhoeven-Geenjaar (80) kwam er kort geleden achter dat de familie niet vijf maar zelfs zes generaties terug gaat.

'Ik heb me laten vertellen dat dat heel erg uniek is', zegt Sjaan terwijl ze door oude foto's bladert. 'Meestal gaan ze na het trouwen naar een andere buurt. Maar mijn familie is hier gebleven en daar ben ik heel trots op. Ik zou het ook heel erg vinden als ze de buurt uitgaan.' Dat zijn ze in ieder geval niet van plan, want zowel Jo als Sjaan hebben de nodige verhuizingen achter de rug wegens renovatie van de huurwoningen of door een scheiding.

Een brug te ver

'Ik wou niet over de brug bij de Meelfabriek', herinnert Sjaan zich over de renovatieplannen. 'Want dan was ik de buurt uit. Misschien is het lullig omdat het maar een brug verder is, maar zo voel ik het.' En ook Sjaan wil niet weg uit de wijk. 'Ik was twee keer kort weg uit de wijk, maar zodra ik het kon vloog ik terug.'

