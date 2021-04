Bewoners 'drukke' Haagse wijken bezorgd over gevolgen nieuwe regels voor kamerverhuur

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) maakte een maand geleden bekend dat hij flink wil ingrijpen op de woningmarkt. Hij wil daarmee voorkomen dat beleggers massaal huizen opkopen voor de verhuur. Daarnaast wil hij in ongeveer de helft van de stad een verbod om woningen te verkameren. Woningen mogen niet meer worden verbouwd voor kamerververhuur in goedkopere wijken, daarbij geldt een gemiddelde WOZ-waarde van 198.500 euro als bovengrens. Ook wordt het niet meer toegestaan in wijken waar al meer dan vijf procent van de woningen is verkamerd.

De bewoners van acht wijken in Den Haag waar in de toekomst veel gaat worden gebouwd - in en rond het Central Innovation District en Zuidwest - denken dat die regels echter forse negatieve gevolgen hebben voor hun wijken. In bijvoorbeeld het Bezuidenhout staan nu rond de 10.000 woningen. Daarvan is inmiddels 5 procent verkamerd. Dat zou volgens de regels van Balster betekenen dat er straks geen woningen meer mogen worden omgebouwd.

Straks juist meer woningen aangepast

Maar de bedoeling is dat er de komende jaren nog eens rond de 10.000 woningen bijkomen. Dat betekent dat dan nog maar 2,5 procent is verkamerd. En dat dus weer woningen mogen worden aangepast. 'En die kamers komen niet in de nieuwbouw, maar allemaal in de bestaande bouw', voorspelt voorzitter Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout.

Met andere woorden: in dezelfde wijken waar nu geen woningen meer mogen worden omgebouwd voor kamerverhuur, gaat dat straks weer massaal gebeuren. Snijders rekent voor dat het voor 'zijn' wijk kan betekenen dat de helft van de portieken een verkamerde woning zal tellen. 'Een ongewenste, want dat is onleefbare situatie voor alle bewoners in de hele wijk. Dat zal de leefbaarheid zwaar onder druk zetten', zegt hij.

Bewoners willen menselijke factor

De bewonersorganisaties van de acht wijken hebben afgelopen tijd ook nagedacht over een alternatief. En dat hebben ze gevonden. 'De menselijke factor', vat Snijders samen. De gemeente moet nog een extra weging gaan toevoegen aan het bepalen van de wijken waar straks mag nog worden verkamerd. Dat is de bevolkingsdichtheid: de hoeveelheid mensen per vierkante kilometer, in plaats van hoeveel woningen al zijn omgebouwd.

De organisaties hebben zelf onderzocht wat de consequenties zijn en of dit technisch mogelijk is. Volgens hen is dat het geval. Er kunnen straks ongeveer nog evenveel woningen worden verkamerd als in de huidige plannen, alleen wel in een aantal andere wijken. Zodat de verkamering beter wordt gespreid over de stad. Snijders hoopt daarom dat de wethouder bereid is om het over te nemen. 'Het plan om de verkamering te stoppen, is een prima plan. Wij strijken hiermee alleen wat plooien glad.'