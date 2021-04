Moordverdachte Noordwijk zwijgt: Serge H. wil eerst zijn dossier lezen

Moordverdachte Serge H. heeft sinds zijn aanhouding eind december nog geen verklaring afgelegd, dat bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag. De 26-jarige H. die op 20 december een vrouw zou hebben doodgestoken in een huis in Noordwijk wil eerst zijn dossier inzien en beroept zich tot die tijd op zijn zwijgrecht.

Op 20 december werd in een huis aan het Lindenplein in Noordwijk het lichaam van een vrouw gevonden. Het 35-jarige slachtoffer was doodgestoken. Kort na de vondst verspreidde de politie een foto van H. Die werd uiteindelijk op 24 december aangehouden in Frankrijk.

Volgens justitie was hij op weg naar Armenië. 'De verdachte wilde zich aan zijn berechting onttrekken', zei de officier van justitie. Volgens zijn advocaat was hij niet op de vlucht: 'Hij was niet op de hoogte dat hij werd gezocht toen hij het land verliet', zei ze.

Observatie in Pieter Baan Centrum

H. zit op dit moment vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Scheveningen. Justitie wil dat hij ter observatie naar het Pieter Baan Centrum gaat. 'Onderzoek naar de geestesvermogens van de verdachte is noodzakelijk', zei de officier van justitie. Ook deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) die H. onderzochten onderschrijven dit.

Over de wens van justitie kon de rechter nog geen beslissing nemen omdat deze nog niet aan de verdachte was voorgelegd. Dat gebeurt op een later moment omdat H. niet bij de zitting aanwezig was. H. blijft voorlopig vastzitten.

LEES OOK: Buurt tast in duister over dode vrouw in Noordwijk: 'Heel naar voor haar familie'