Van opluchting tot onbegrip, verdeelde reacties op versoepelingen

De avondklok wordt vanaf 28 april om 4.30 uur geschrapt. Daarnaast mogen vanaf maandag onder voorwaarden ook meer scholieren en studenten terug naar school. Winkels mogen tot 20.00 uur open blijven en klanten ontvangen zonder afspraak. Uitvaarten mogen bijgewoond worden door honderd mensen, en theorielessen bij rijscholen kunnen weer worden gegeven. Het kabinet hoopte aanvankelijk dat de versoepelingen een week eerder al konden ingaan, maar dat bleek gezien het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen te vroeg. Pas dit weekend lieten de prognoses van het RIVM over de druk op de zorg een positievere trend zien.

Voorbereidingswerkzaamheden op de terrassen | Foto: ANP

'Er is niet ongelofelijk veel veranderd in de cijfers, maar wel net genoeg. De instroom vlakt af, en de daling in de ziekenhuizen komt in zicht.' Rutte benadrukte dat we niet zonder risico's uit de coronacrisis kunnen komen. 'De risico's moeten wel verantwoord zijn. Dat is en blijft een balanceer-act, daar moeten we zorgvuldig en voorzichtig in zijn', aldus de demissionair premier.

'Dat zijn we verplicht aan alle mensen in de zorg, die weer een extra dienst moeten draaien of die weer een vakantie zien verdampen. Dat maakt ons besluit van vandaag ongelofelijk spannend.' Volgens Rutte snakt de samenleving echter naar meer ruimte. 'We snakken naar meer persoonlijk contact, naar een concreet begin van het einde van de crisis. Daarom ben ik blij dat dit nu kan.'

Horeca in regio: 'Dit is onbegrijpelijk'

Op de terrassen mogen maximaal twee bezoekers per tafeltje zitten, of meerdere mensen die tot één huishouden behoren. De terrassen mogen om 12.00 uur open en moeten om 18.00 uur sluiten. Ook wordt er een maximum gesteld aan het aantal mensen dat op een terras mag zitten, afhankelijk van de ruimte. Maar ook op de grootste terrassen mogen nooit meer dan 50 mensen zitten. 'Ook moet er een checkgesprek plaatsvinden en moeten bezoeken worden geregistreerd', zei Rutte. 'Ook moet er worden gereserveerd, maar dat mag ook ter plekke.' Daarnaast geldt dat tafels op anderhalve meter afstand moeten staan van andere tafels, behalve als er spatschermen tussen de tafeltjes staan.

Van een feeststemming bij horeca-ondernemers in de regio is ondanks de versoepelingen geen sprake. 'Dit is waardeloos', zo windt Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van KHN er geen doekjes om. 'Hier los je geen probleem mee op. Om 18.00 uur schoppen we de mensen van de terrassen en gaan ze thuis verder', vreest hij. 'Als wij mensen veilig op anderhalve meter hebben zitten, moet je ze daar vooral laten zitten. Ik begrijp dit echt niet.' Volgens Hinloopen kan het alleen voor de kleine lunchgelegenheden rendabel zijn om zo kort open te gaan. 'De meeste moeten het hebben van het diner, en het wordt vaak pas na 18.00 uur druk.'

David Zock van restaurant Aan de Rijn zet terras af met linten | Foto: Robbert van Cleef

Ook David Zock van de Leidse KHN noemt het 'onbegrijpelijk'. 'Ik ben superblij met een stap in de goede richting, maar als het tot 18.00 uur is, heeft 75 procent van de horeca er heel weinig tot niks aan. De zon staat dan nog volle bak op de terrassen en dan moeten wij onze gasten wegsturen.' Ook Zock vreest dat het feestje zich in de avond dan ergens anders doorzet. 'Dan gaat iedereen door naar de kades en parken waardoor precies dezelfde problemen ontstaan als voorheen. Alleen hebben wij een paar uur voor boa mogen spelen.'

Onze verslaggever was vandaag in Noordwijk om te vragen hoe men naar de versoepelingen kijkt:

Marktkooplui opgelucht

Dat de markten weer helemaal open mogen, is goed nieuws. Dat zegt Leen van Popering namens de Haagse Markt. Nu mogen alleen kramen open die voedingswaren verkopen of essentieel geachte drogisterijwaren. Vanaf volgende week is elke kraam weer welkom op de markt. 'Voor ontzettend veel ondernemers is dit een enorme opluchting. De afgelopen maanden was voor hen dramatisch. Voor hen betekent dit besluit ontzettend veel.' Zelf heeft Van Popering met zijn vrouw ook een marktkraam. 'Maar wij zijn op een leeftijd dat we het willen doen, er zijn ook ondernemers die het moéten doen.'

Haagse Markt | Foto: ANP

Volgens Van Popering kan het naleven van de regels prima op de Haagse Markt, ook als alle kramen er weer mogen staan. 'Alle maatregelen zijn al genomen. Zo is er al een maximering van het aantal bezoekers.' Ook noemt de marktkoopman de markt een van de veiligste plekken om boodschappen te doen. 'In de buitenlucht zijn veel minder besmettingen dan in de supermarkt.' Ook de voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), Louise Wesselius, is blij met het besluit. 'Hier hebben we voor gestreden', zegt ze.

Meer bezoekers bij uitvaarten: 'Ik houd m'n hart vast'

Bij begrafenissen mogen 100 bezoekers komen, dat zijn er nu nog 50. En dat is natuurlijk fijn voor nabestaanden, maar de Zoetermeerse uitvaartverzorger Monique Kupras houdt haar hart vast. 'Ik vind het geen goed idee. Het feit dat er versoepelingen komen, betekent niet dat er geknuffeld mag worden. Het is nu al heel moeilijk om ervoor te zorgen dat mensen afstand van elkaar houden. Met honderd mensen op een uitvaart is dat nog veel moeilijker.'

UItvaartverzorger Monique Kupras

De uitvaartverzorger ziet zelf dat het aantal overledenen nog steeds aan het oplopen is. 'We zijn nog niet klaar hoor.' Daarnaast is het volgens Kupras lastig om met anderhalve meter afstand honderd mensen kwijt te kunnen in veel crematoria. 'Bij ons kunnen er met de huidige regels bijvoorbeeld maar maximaal 60 mensen in. Ik vind het dus eigenlijk onverantwoord. Het is nog iets te vroeg.'

Uitvaartverzorger Monuta, een van de grotere uitvaartondernemingen in de regio, reageert blij op de mogelijke versoepeling van het maximumaantal mensen dat op een uitvaart aanwezig mag zijn. Wel hekelt het bedrijf de anderhalve meter-maatregel. 'We zijn heel blij, maar de heftigste maatregel voor de uitvaartbranche is nog altijd de anderhalve meter-maatregel. Daardoor is er geen fysiek contact mogelijk.'