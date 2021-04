Is oplossing in moordonderzoek 'Indiaan' dichtbij? 'Langzaam een definitief en duidelijker verhaal'

Tactisch coördinator Ramon van het team dat de coldcasezaak onderzoekt, zegt dat er langzaam wordt ingezoomd op het mogelijke scenario dat de daadwerkelijke reden is geweest voor de moord op Hans. 'We zien steeds meer dat de verschillende scenario's en aspecten in elkaar overlopen. En dat dat nu langzaam tot een definitief en duidelijker verhaal begint te leiden, waardoor wij hopelijk in de toekomst met zekerheid kunnen vaststellen: dit is het verhaal achter de moord op Hans Schonewille.'

De 47-jarige Hans Schonewille, beter bekend als de 'Indiaan', vertrok op 10 juni 1999 in de avond naar een afspraak. Hij werd kort ervoor gebeld en zei nog tegen zijn vrouw Kitty dat hij hoopte veilig terug te komen. Hans nam normaal gesproken altijd een wapen mee, maar deze keer niet. Hij had het uitgeleend. De volgende ochtend, op vrijdag 11 juni, werd zijn lichaam gevonden op een afgelegen parkeerplaats tussen Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen. Werd hij bewust meegelokt door een goede bekende van hem?

Veel tips en informatie

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) brachten de dood van de 'Indiaan' de afgelopen tijd intensief onder de aandacht van het publiek. Onder meer met een podcastserie en in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht. 'Het leverde een aanzienlijk aantal tips op', vertelt coördinator Ramon van het coldcaseteam. 'En meerdere mensen die meer over deze moord konden vertellen, hebben zich bij de politie gemeld.'

Meerdere scenario's worden door de politie onderzocht. Moest de Hans dood vanwege de illegale Lotto waar hij zich mee bezighield? Was het wraak nadat hij eerder probeerde een van zijn ex-zwagers te liquideren vanwege ruzie om diezelfde lotto? Ging het om de handel in sigaretten? Of had het te maken met een mislukte deal rond een drugslijn, die de 'Indiaan' met een Leidse vriend en een Engelsman wilde opzetten?

Ondertussen zoomt de politie in op een opvallende bruine Rover, de auto van een - in die tijd - beruchte Leidse crimineel. De wagen werd op de dag dat het lichaam van de 'Indiaan' is aangetroffen, te koop aangeboden bij een autosloperij. Net op tijd kon de politie het voertuig in beslag nemen. Het onderzoek naar de Rover leverde veel forensische sporen op, die nu - 22 jaar later - opnieuw tegen het licht worden gehouden.

'Tot op de dag van vandaag blijft natuurlijk de vraag: wat is de betrokkenheid van dit voertuig? Met welke reden is die auto weggedaan? Zitten er sporen in?' Het zijn allemaal vragen waarop forensisch coördinator Ruben van het coldcaseteam antwoorden probeert te vinden.

'Wie zaten er dan allemaal in die auto?'

In de podcastserie van Opsporing Verzocht vertelt hij: 'Je zoekt iets wat je bij het delict brengt. Als je iets van schotresten zou aantreffen op een van die sporen en je zou dat kunnen vergelijken met schotresten die onder andere op de jas van het slachtoffer zaten, dan zou je sterker staan. Dan wordt het veel interessanter om te kijken: wie zaten er dan allemaal in die auto? Dan wordt dna-onderzoek ook interessanter.'

In Team West en Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond foto's getoond van de Rover. De politie hoopt er - met de hulp van kijkers - achter te komen wie er in juni 1999 over beschikte of er in reed.

De Rover die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord | Foto: Politie

Ook de kleding van het slachtoffer is bewaard gebleven. Een zwarte trainingsbroek en een T-shirt. Hans droeg die kleren toen hij werd vermoord. 'Op de broek zijn meerdere haren aangetroffen', vertelt Ruben. 'Vroeger is er wel haarvergelijking gedaan. De kleur, de structuur. Op basis daarvan zijn heel veel haren weggestreept. En er zijn ook haren overgebleven.' In die tijd bleek het in eerste instantie lastig om die haren te gebruiken voor dna-onderzoek.

'Maar we kunnen wel op een ander stukje dna kijken', legt hij uit. 'Een ander deeltje. Dat deeltje is wat minder onderscheidend, maar we kunnen het wel bekijken. En dan kunnen we kijken en uitsluiten of het van Hans is. Dan zou je eventueel verder kunnen onderzoeken van wie het dan wel is.'

Het is een heel zware en verdrietige tijd - Kitty

Kitty, de vrouw van Hans, denkt dat de politie in het onderzoek verder is dan ooit. 'De dader of daders zullen wel peentjes zweten', zegt ze dinsdag tegen Omroep West. Tóch hakt alle aandacht van de afgelopen tijd er behoorlijk in. 'Het is een heel zware en verdrietige tijd, omdat ik alles qua pijn en verdriet weer net zo voel als toen.' Maar Kitty noemt het ook een 'soort ontploffing van hoop'. 'Hoop dat het misschien opgelost gaat worden.'

Kitty en Hans, halverwege de jaren 90 | Privéfoto

De hoofdofficier van justitie loofde eerder al een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot een doorbraak in de zaak. Dat bedrag is onlangs verhoogd naar 30.000 euro. Of iemand dat bedrag komt ophalen? 'Ik weet het niet', zegt Kitty. 'Ik heb meer het gevoel dat iemand blij moet zijn om het geheim kwijt te zijn. Dat moet loodzwaar zijn om al die tijd mee te dragen. Maar je weet natuurlijk nooit of iemand zich meldt om de beloning.'

Met Kitty gingen we in 2017 terug naar de plek waar Hans werd gevonden:

