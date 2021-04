Belgische handlanger Piet S. op Europese opsporingslijst

Een 45-jarige Belg is dinsdag op de Europese opsporingslijst van Europol gezet. Hij wordt gezocht voor internationale drugshandel en is volgens politie en justitie een handlanger van Piet S. De 64-jarige Voorburger zit momenteel vast op verdenking van grootschalige cocaïnehandel.

De Belg, Tom M., werd in 2019 door de rechtbank in Amsterdam, bij verstek tot 4,5 jaar cel veroordeeld voor het afleveren van cocaïne en heroïne in Nederland en België, witwassen en bezit van munitie. M. moet daar nog ruim 3,5 jaar van uitzitten.

Daarnaast wordt hij ook gezocht als handlanger van Piet S. Volgens justitie houden S. en zijn organisatie zich bezig met grootschalige internationale cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa. De Belg speelt volgens justitie 'een belangrijke rol' in de organisatie van S.

Piet S. is al bijna 40 jaar actief in het criminele milieu in Den Haag en omstreken. De inwoner van Voorburg, zijn zoon Fred, en tientallen andere verdachten werden in september vorig jaar opgepakt tijdens politieacties op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije na de kraak van berichtendienst Encrochat.

Ondergedoken in Spanje

De opsporingsdiensten denken dat M. mogelijk in Spanje zit of daar lange tijd geweest is, in de omgeving van Valencia, Alicante of Marbella. Daarnaast heeft hij ook contacten in de omgeving van Den Haag. Omdat hij nog niet gevonden is, geeft justitie nu zijn identiteit vrij.

De politie houdt er rekening mee dat M. zich schuil houdt onder een valse naam. Ook waarschuwen ze dat de foto die nu verspreid wordt verouderd is, omdat die genomen is in 2015.

