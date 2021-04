Haagse Markt wil met 3500 zonnepanelen groenste markt van Europa worden

Het startsein voor de aanleg is dinsdag gegeven door Leen van Popering, bestuurder van de stichting, wethouder Duurzaamheid Liesbeth van Tongeren en Sander Noordermeer, de directeur van SolarNRG dat de zonnepanelen plaatst. De zonnepanelen komen te liggen op de daken van de marktgebouwen.

Dit is fantastisch nieuws voor Den Haag en voor de markt', zegt Van Popering. 'De zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de Haagse Markt en alle ondernemers die daar werken. Met de opbrengsten van de zonnepanelen gaan we drie dingen doen. We willen meer promotie van de markt maken, we bieden ondernemers nog meer ondersteuning en we blijven ons inzetten voor drooglooppaden met behoud van het buitengevoel.'

Symbolisch bedrag

'De 3500 zonnepanelen hebben een verwachte opbrengst van 1,2 miljoen kWh per jaar. Daar kun je vierhonderd huishoudens mee van stroom voorzien', legt Noordermeer van SolarNRG uit. 'Voor SolarNRG is dit een heel bijzonder project. We zijn heel trots dat we dit uit mogen voeren. Het is ook een uitdagend project, omdat we alleen kunnen werken als de markt gesloten is. Daarnaast krijgt iedere verkoopunit een nieuwe groepenkast met een eigen aansluiting.'

Stichting Haagse Markt is eigenaar van de zonnepanelen en gaat ze ook exploiteren. De stichting huurt de daken van de units de komende jaren van de gemeente voor het symbolische bedrag van 1 euro. De stichting levert de zonnestroom aan de gemeente en die levert de energie weer aan ondernemers.

