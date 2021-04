Parkeren op Scheveningen naar 10 euro per uur om overlast tegen te gaan

Het tarief geldt binnen de aangewezen periode vanaf 10.00 uur 's ochtends, meldt mediapartner Den Haag FM. Volgens de gemeente is er voldoende parkeercapaciteit beschikbaar in de parkeergarages op Scheveningen. Met de verhoging van het uurtarief op straat wil de gemeente bezoekers bewegen om gebruik te maken van de parkeergarages.

Omdat bij de haven niet zulke capaciteit bestaat, zijn de parkeerterreinen op het Noordelijk Havenhoofd en bij het Zuiderstrandtheater beschikbaar. Om een uitwijkeffect naar de haven te voorkomen, heeft het college voorgesteld om het nieuwe tarief ook daar te hanteren.

Drukte in Duindorp

De gemeente verwacht dat de tariefsverhoging ertoe zal leiden dat automobilisten uitwijken naar andere delen van de stad om te parkeren, zoals in Duindorp, op de Houtrustweg en in de Vogelwijk. 'In Duindorp en op de Houtrustweg, waar de tariefgebieden samenkomen, wordt het tarief aan de havenzijde van de bebouwing op het Norfolkterrein 10 euro per uur en aan de Duindorpzijde van de bebouwing is het tarief 2 euro per uur zonder maximale parkeerduur. Ook verderop, in de Vogelwijk – waar gratis geparkeerd kan worden – is de verwachting dat deze maatregel tot extra drukte zal leiden', zo schrijft de gemeente.

De gemeente hoopt tevens dat het nieuwe tarief ervoor zorgt dat er minder bezoekers met een auto naar Scheveningen komen, en er in plaats daarvan voor kiezen om met een ander vervoersmiddel naar het strand te gaan, zoals een fiets of het openbaar vervoer.

'Peperduur'

Hoewel de gemeente enthousiast is over de resultaten die het nieuwe tarief moet gaan opleveren, vrezen bewoners van Scheveningen en Duindorp voor het waterbedeffect, waarbij de afnemende parkeerdruk in de tariefgebieden leidt tot meer parkeeroverlast in het 'goedkopere' Duindorp en de Vogelwijk. 'Het stadsbestuur wil de parkeeroverlast aanpakken, maar trekt een wonderlijke grens: aan de zeezijde hiervan wordt het parkeren op straat peperduur', zegt bewoner Danny Verbaan in de Facebookgroep Overlast op Scheveningen. 'Het laat zich raden waar iedereen zijn auto gaat zetten.'

Ook buurtbewoner Leo Pronk is bezorgd om de toenemende parkeerdruk in Duindorp. 'In Duindorp kan je nu al na 18.00 uur je auto niet meer kwijt. Waar moet ik dan parkeren? Aan de haven en dan met de bus naar huis?' Maar een andere bewoner omarmt juist de tariefsverhoging: 'Een vergunning wordt niet duurder en het parkeren op straat door badgasten wordt flink duurder, dus die blijven weg uit de woonbuurt. Lekker toch.'

'Pure autohaat'

Vanuit de gemeenteraad zorgde het raadsvoorstel van het college voor aardig wat ophef. Coalitiepartij CDA gaf aan zo snel mogelijk opheldering te willen van het college. 'Zelfs Amsterdam zag de 10 euro per uur niet zitten', foetert fractievoorzitter Kavish Partiman. 'Wat gaat dit betekenen voor de horeca in de haven die het nu al enorm moeilijk heeft? En voor de bewoners waar straks niemand bij op bezoek kan komen? Het college heeft wat uit te leggen.'

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos-fractieleider Richard de Mos zette vraagtekens achter het voorstel. 'Amsterdamse toestanden', noemt hij de tariefsverhoging naar 10 euro per uur. 'Dat zijn praktijken waar zelfs burgemeester Femke Halsema jaloers op is. Het is pure autohaat en voor ons dus absoluut onaanvaardbaar.' Volgens De Mos rammelt het parkeerbeleid van de gemeente aan alle kanten. 'Eerst geplande parkeergarage schrappen en parkeerplaatsen weghalen, dan komen met dit krankzinnige voorstel. Daar gaan we morgen in het debat gehakt van maken', zo kondigt De Mos aan.