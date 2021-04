Zorg bij ziekenhuizen om versoepelingen: 'Onze regio ligt helemaal vol'

Behalve optimisme over de aangekondigde versoepelingen op een aantal coronamaatregelen, is er ook zorg over het aantal coronagevallen dat in de regio al twee weken ongekend hoog is. Martin Schalij, voorzitter van het Regionaal Orgaan Acute Zorgketen West (ROAZ), snapt de plannen van het kabinet, maar had graag gezien dat deze eerste stappen op weg naar een vrije zomer nog even waren uitgesteld.

De ziekenhuizen meldden voor de persconferentie van demissionair premier Rutte de hoogste instroom aan ziekenhuisopnames sinds vorig jaar. Met name in de regio (Den Haag, Leiden, Gouda) willen de cijfers maar niet dalen. Een verklaring hiervoor heeft cardioloog Schalij niet. 'Al wekenlang staan we in de top 3 van Nederland qua besmettingen. Dat is apart, we weten niet waar dat vandaan komt', zegt hij in het radioprogramma West Wordt Wakker. Het is dan ook nog steeds alle hens aan dek voor het verplegend personeel, benadrukt hij.

'Het was gisteren heel druk, ook in onze regio lagen we echt helemaal vol. Er is weinig ruimte meer. We hebben mensen moeten overplaatsen naar andere regio's, in Brabant en Limburg. Daar hadden we niet op gerekend. Het zijn net dagkoersen, soms valt het mee en soms tegen. Maar gisteren was een spannende dag.'

Emotionele belasting voor verpleegkundigen

Over het kabinetsbesluit om ondanks deze cijfers toch te versoepelen, zegt hij: 'Je kunt ook zeggen dat het niet meer helpt, wat we tot nu toe deden. Er moet toch iets meer ruimte komen. In de ziekenhuizen neemt de agressie richting het personeel ook toe. Je kunt zo niet doorgaan. Bovendien zijn de versoepelingen beperkt. Het belangrijkste is, dat we ons aan de basisregels blijven houden. Dan zal er niet zo veel gebeuren.'

Neemt niet weg dat de stappen die zijn gezet om per 28 april de teugels te laten vieren wat Schalij betreft wel wat later hadden kunnen worden gezet. 'Ja, had het nog maar even laten duren. Je merkt dat het voor het personeel heel zwaar is en zwaarder wordt. Vooral voor jonge verpleegkundigen die werkzaam zijn op de corona-afdelingen. Er gaat elke dag iemand dood, dat heb je op geen enkele andere afdeling in het ziekenhuis. Waar zij mee te dealen hebben, families en afscheid nemen, dat is een enorme emotionele belasting.'

Code Zwart: balanceren op het randje

En dan hangt 'code zwart', meer patiënten dan bedden, ook nog eens voortdurend als het zwaard van Damocles boven de ziekenhuizen. 'Alle collega's zijn hier alert op', zegt Schalij. 'We hopen niet dat dit gebeurt, maar het kan zijn dat we ineens geen ruimte meer hebben. We schakelen dan ook de hele dag met andere ziekenhuizen. Maar we lopen wel op het randje.'

Een vakantie is dan ook zeer welkom, al is ook daar discussie over: moet het zorgpersoneel afzien van de meivakantie? Als het aan Schalij ligt niet, hoe moeilijk het ook is om voldoende handen aan de bedden te hebben. 'Er is al veel uitval van personeel, wat betekent dat we minder zorg kunnen leveren. Maar bij geen vakanties houden we straks helemaal geen personeel over. En zo strompelen we naar de eindstreep.'

