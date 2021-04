Eerste prik coronavaccin Janssen gezet in Leids museum Boerhaave

Babette Engelsman, medewerkster van GGZ Rivierduinen, was de eerste die in Leiden de prik kreeg. 'We hebben de prik echt wel nodig voor het werk, wij moeten soms gewoon dichtbij komen', zei Engelsman.

De Jonge zei dat met het 'zetten van het eerste Nederlandse vaccin op Nederlandse bodem een mijlpaal is bereikt'. Dinsdagavond werd duidelijk dat Nederland met het Janssen-vaccin gaat vaccineren, na het advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het middel opwegen tegen de kleine kans op de bijwerking van trombose en een lager aantal bloedplaatjes.

Ziekenhuizen en ggz-instellingen

Nederland kreeg vorige week een kleine 80.000 doses van het vaccin binnen. In eerste instantie is het vaccin toebedeeld aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. Aanstaande vrijdag en maandag worden de vaccins van Janssen die reeds zijn geleverd naar ziekenhuizen en ggz-instellingen gebracht.

Eerste Janssen-vaccins toegediend onder toeziend oog van coronaminister Hugo de Jonge | Foto: Omroep West

In de ziekenhuizen zullen ongeveer 39.000 extra medewerkers onder de 60 jaar met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Binnen de ggz-instellingen wachten nog ruim 40.000 mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie.

In Leiden gemaakt

Het vaccin is in Leiden ontwikkeld, maar is eigendom van een grote multinational, Johnson & Johnson. Maar volgens Hanneke Schuitemaker, hoofd van de vaccinontwikkeling van Janssen, moeten we de rol van Leiden niet onderschatten. 'Alle vaccinonderzoek wordt in Leiden gedaan. En ook de eerste ontwikkeling en productie gebeurt hier. Daarvoor hebben ze ons destijds ook overgenomen.'

