Lot ADO Den Haag in handen van Chinezen of Amerikanen, of toch van het stadhuis?

De Haagse gemeenteraad is dinsdag door het stadsbestuur via een geheime brief bijgepraat over de financiële situatie bij ADO Den Haag. Ondanks de interesse van Amerikaanse investeerders is het gevaar van een faillissement van de voetbalclub nog niet afgewend. Als er binnen een paar dagen geen twee miljoen euro op de rekening van ADO staat, valt de club om. Het stadhuis kan een reddingsboei zijn voor de club, maar hoe reëel is gemeentelijke financiële steun?

Dinsdagmiddag om 14.30 uur heeft de gemeenteraad een brief van het college van burgemeester en wethouders gekregen met als onderwerp 'ADO Den Haag'. Het gaat om een stuk 'op rood' zoals dat heet, oftewel een geheime brief slechts bestemd voor de ogen van de raadsleden.

Wat erin staat laat zich raden, maar het lijkt erop dat ADO zich tot de gemeente heeft gewend nu de club in een penibele situatie terecht is gekomen. Oorzaak van de problemen is de Chinese eigenaar United Vansen (UVS) die niet aan zijn betalingsverplichting kan of wil voldoen.

Rechtszaak

Donderdagochtend dient een rechtszaak die ADO heeft aangespannen tegen de grootaandeelhouder, waarin de club eist dat de Chinezen over de brug komen met de toegezegde twee miljoen euro. Gebeurt dat niet, en ketst de deal met de Amerikanen alsnog af, dan zit ADO in acute geldnood. Mogelijk kan de gemeente de club redden door bijvoorbeeld als stadioneigenaar de huur te verlagen of uitstel van betaling te geven.

Maar dat het stadhuis financieel bijspringt, is allerminst vanzelfsprekend. Dat gebeurde wel in 2008. Toen stond de club aan het randje van de afgrond en gooide de gemeenteraad ADO Den Haag een reddingsboei toe in de vorm van leningen en investeringen. In ruil daarvoor kreeg het stadsbestuur een gouden aandeel in ADO, zodat de gemeente zeggenschap zou krijgen en het stadhuis de club financieel in de gaten kon houden. Een paar jaar later, in 2011, kocht de gemeente het stadion, zodat de huur voor ADO omlaag kon.

'Geen geld meer naar ADO'

Na deze reddingsoperaties bezwoer de gemeenteraad dat het ADO niet meer te hulp zou schieten. 'Geen geld meer naar ADO Den Haag', klonk het keer op keer als de club in financieel zwaar weer terecht kwam. De betaald-voetbalorganisatie moet zijn eigen broek maar ophouden zoals alle bedrijven dat doen, vonden vrijwel alle partijen in de gemeenteraad. In de zomer van 2017 trok Den Haag zijn handen helemaal af van de club en gaf het gouden aandeel weer terug. Volgens toenmalig wethouder Tom de Bruijn (D66) was het gouden aandeel een wassen neus en leverde het de gemeente nauwelijks invloed op.

Sindsdien zijn de banden tussen het stadhuis en ADO wat losser geworden, alhoewel voormalig wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) zich nog, zonder succes, heeft ingespannen om het gouden aandeel terug te krijgen. Desondanks laat het college zich op de achtergrond door de clubleiding goed informeren over het wel en wee van de club. Dat ligt voor de hand want er bestaat nog altijd een belangrijke band: die van huurder en verhuurder. De gemeente Den Haag is eigenaar van het stadion en dus betaalt ADO het stadhuis huur.

Faillissement grote impact

Dit geeft direct de complexiteit van de relatie aan. Een faillissement van ADO heeft grote impact op de stad, omdat vele voetbalsupporters hun club ten onder zien gaan. Maar bovenal blijft Den Haag bij een faillissement met een leeg stadion zitten waar alleen 'grasmaai-wedstrijden gehouden kunnen worden' en loopt het miljoenen aan huurinkomsten mis.

Daarnaast is er al heel veel gemeenschapsgeld naar de voetbalclub gegaan: bijna 50 miljoen euro. De bouw van het stadion in het Forepark heeft 28 miljoen euro gekost en daarnaast heeft de gemeente voor 20 miljoen euro aan leningen en investeringen in de club gestoken om ADO te behoeden voor een faillissement.

Emotioneel en financieel aan elkaar verbonden

De gemeente en ADO lijken daarom emotioneel en financieel aan elkaar verbonden. Als de Amerikanen afhaken en de voetbalclub deze week op de stoep van het stadhuis staat, zullen de meeste politieke partijen streng zijn. Zeker in deze coronatijd, waardoor vele organisaties, bedrijven en overheden met tekorten kampen zou een miljoeneninjectie in een professionele voetbalclub maatschappelijk slecht te verkopen zijn.

Tel daarbij op dat ADO als gevolg van de coronacrisis, net als andere organisaties waar de gemeente een huurrelatie mee heeft, al tegemoet is gekomen door uitstel van huurbetaling te krijgen. Maar het is niet makkelijk om je te ontworstelen uit een gedwongen huwelijk.