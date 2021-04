Tijd lijkt de grootste tegenstander van ADO in strijd tegen faillissement

ADO is in tijdnood | Foto: Soccrates Images, nabewerking Omroep West

ADO Den Haag en grootaandeelhouder United Vansen (UVS) staan donderdagochtend om 10.00 uur voor de rechter in een kortgeding. Inzet is een bedrag van twee miljoen euro dat de Chinese eigenaar van ADO nog moet betalen aan de club. Als dat geld er niet heel snel komt, kan ADO Den Haag de salarissen van de spelers en het personeel niet meer betalen. Een faillissement dreigt, want op 25 april is de portemonnee leeg.

ADO lijkt sterk te staan in deze zaak tegen de Chinese eigenaar. Uit stukken blijkt dat UVS heeft toegezegd garant te staan voor de liquiditeitsbegroting van de club. De club en de aandeelhouder kwamen aan het begin van het seizoen 2020/2021 overeen dat er vanuit China een betaling van zo'n drie miljoen euro aan ADO zou worden gedaan. Op deze manier kon ADO de begroting voor het komend seizoen sluitend maken. Een kloppende begroting is nodig voor het verkrijgen van een licentie bij de KNVB. Uiteindelijk bleek UVS meerdere malen niet aan de betalingsverplichting te kunnen of willen voldoen.

Mohammed Hamdi, de directeur van ADO, slaagt er in de tussentijd in om via deals met Hommerson Casino's en het faciliteren van een grote vaccinatietent op het parkeerterrein voor het stadion, het tekort met een miljoen te verminderen. Blijft staan een gat van twee miljoen euro. Geld dat ADO Den Haag op zeer korte termijn nodig heeft om bijvoorbeeld uitbetaling van de salarissen te garanderen.

Proflicentie is in het geding

Mocht het bedrag niet op korte termijn op de Haagse rekening staan, dan zou faillissement voor de club dreigen. Als de NV ADO Den Haag failliet wordt verklaard dan is de kans volgens door Omroep West geraadpleegde deskundigen bijna honderd procent dat ADO daarmee ook de licentie bij de KNVB verspeelt. Het spelen van professioneel voetbal in Den Haag is dan niet meer mogelijk. ADO is dan veroordeeld tot voetballen op amateurniveau (Derde Divisie).

Er staat dus veel op het spel bij het kortgeding dat donderdag in Den Haag dient. Wat zijn de scenario's voor de club in nood? Omroep West sprak erover met diverse (juridisch) deskundigen die hebben aangegeven niet bij naam genoemd te willen worden.

Scenario 1: ADO wint het kortgeding, UVS moet betalen

Het is volgens onze deskundigen zaak dat de advocaat van ADO duidelijk maakt hoe zorgwekkend de financiële situatie van de club is, nu UVS haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen. De advocaat moet daarbij duidelijk maken dat ADO niet heel lang meer kan wachten op de benodigde twee miljoen euro. Als het verweer van China niet sterk genoeg is, of UVS of een vertegenwoordiger daarvan verschijnt niet in de rechtbank, dan is de kans groot dat de rechter ADO in het gelijk zal stellen: de Chinese eigenaar moet het gevraagde bedrag van twee miljoen euro betalen.

De vraag is echter of het geld op tijd naar ADO Den Haag wordt overgemaakt. Diverse experts maken duidelijk dat het uitvoeren (executeren) van een vonnis van een Nederlandse rechter lange tijd, soms wel maanden, kan duren. Tijd die ADO niet heeft.

Scenario 2: Er komt voor aanvang van het kortgeding een getekend akkoord tussen UVS en Otium Group/Neltex Sports over de overname van de aandelen

Met dit scenario lijkt de toekomst van ADO verzekerd. De nieuwe eigenaar Otium Group zou dan immers ook de betaling van de broodnodige twee miljoen euro voor zijn rekening kunnen nemen. Maar ook dit, zo op het oog gunstige scenario, kent een keerzijde.

Voordat de overname van de aandelen definitief is, moet er namelijk goedkeuring zijn vanuit de KNVB. Een eerder – vergelijkbaar – geval leert dat goedkeuring niet per definitie wordt gegeven. De voetbalbond onderzoekt nauwgezet of het geld van de koper wel uit betrouwbare bron komt. Bij de overname van FC Den Bosch bijvoorbeeld door de Rus Kakhi Jordania duurde deze procedure, inclusief hoger beroep van Jordania, bijna een jaar. De man die in 2018 werd gepresenteerd als nieuwe eigenaar van FC Den Bosch kreeg in juli 2019 te horen dat de overname niet was goedgekeurd. Jordania, die inmiddels ook al geld in de club had gepompt, stond met lege handen.

ADO komt in tijdnood

Je kan je afvragen of de nieuwe eigenaar van ADO een dergelijk risico wil nemen. In hoeverre is een koper bereid om op zeer korte termijn twee miljoen euro in de club te steken, terwijl er nog geen zekerheid is dat de KNVB goedkeuring geeft voor de uiteindelijke overdracht van de aandelen? Een onderpand voor die twee miljoen euro zou het betalen van dat bedrag aan ADO wat dat betreft vergemakkelijken. De vraag is alleen of ADO (of UVS) een onderpand met die waarde kan geven.

Het is duidelijk dat de tijd niet in het voordeel van ADO den Haag werkt. Duidelijk is ook dat een gewonnen rechtszaak of een snelle deal met handtekening tussen UVS en Otium Group/Neltex Sports niet per definitie op korte termijn een einde aan de financiële malaise bij de club zal betekenen.

Cosinus Capital Group beraadt zich op vervolg

Het Nederlands/Zwitsers bedrijf Cosinus Capital Group van Anthony Rothengatter zal de rechtszaak met de nodige interesse volgen. Vorige week liet het Nederlands/Zwitsers bedrijf weten dat het bij elkaar schrapen van twee miljoen euro voor een kortlopende financiering niet gelukt was. Wel claimt de investeringsmaatschappij een getekend koopcontract met United Vansen te hebben, dat is tot op heden niet ontbonden. Daarom zegt Cosinus eerste kooprecht te hebben. Momenteel beraden zij zich op vervolgstappen.

Op het moment van publicatie van dit artikel heeft UVS, noch een vertegenwoordiger van UVS, zich bij de rechtbank gemeld met een verweer. Het is nog onduidelijk of UVS of een advocaat van UVS aanwezig zal zijn in de rechtszaal.

