Zo worden de lintjes dit jaar uitgereikt en dit moet je doen om er een te krijgen

Omroep West publiceert maandag per gemeente, vanaf het verlopen van het embargo, de namenlijst van mensen die in onze regio een lintje krijgen.

Duizenden mensen in Nederland krijgen de dag vóór Koningsdag de koninklijke onderscheiding opgespeld als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving. In gewone tijden worden de gedecoreerden met een smoesje naar het stadhuis gelokt, waar ze in een zaal met familie en vrienden de versierselen opgespeld krijgen van de burgemeester.

Wat er maandag 26 april gaat gebeuren, willen de meeste gemeentes nog geheimhouden. Het verrassingseffect is een van de tradities die deze dag omgeeft. Een ding is duidelijk, ook dit jaar krijgen de argeloze decorandi een mooi verhaal op de mouw gespeld zodat ze op een bepaald moment op een specifieke plek zijn. Waarna de onderscheiding letterlijk opgespeld wordt.

Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

'Het heeft zijne majesteit behaagd’, het zijn de traditionele woorden die een burgemeester uitspreekt alvorens de koninklijke onderscheiding aan de decorandus wordt overhandigd. Waar de uitreiking plaatsvindt, verschilt per gemeente. Sommige gemeentes kiezen ervoor om mensen naar het stadhuis of een andere feestelijke locatie te laten komen.

Burgemeester Klaas Tigelaar belt in 2020 gedecoreerde | Foto: Barbara Koppe

Bij andere gemeentes komt de burgemeester op feestelijke wijze iedereen persoonlijk thuis verrassen. En ook zullen sommigen burgemeesters de telefoon pakken en de persoon aan de andere aan de andere kant van de lijn onverhoeds overvallen met de benoeming tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hoe krijg je een lintje?

Een lintje wordt niet zomaar opgespeld. De aanvraag voor een lintje wordt bijna een jaar van tevoren gedaan en is geen sinecure. Het begint als iemand in de omgeving van de kandidaat, officieel heet dat een potentieel gedecoreerde, bij de gemeente een aanvraag doet voor een lintje.

De kandidaat vraagt nooit zelf een lintje aan. En zoals eerder aangegeven: de geheimhouding is een belangrijk onderdeel van het aanvraagproces. Je komt in aanmerking voor een lintje wanneer je iets bijzonders hebt gedaan voor de Nederlandse samenleving of wanneer je 15 jaar of langer vrijwilligerswerk hebt gedaan. Daarom zijn de mensen die een lintje krijgen gemiddeld 60 jaar oud.

Beoordeling in zes stappen

Terug naar de aanvraag, het invullen van het formulier is pas de eerste stap in het beoordelingsproces, waarbij je telkens een trede hoger op de ladder komt. De zestrapsraket begint bij het aanvraagformulier dat door een ambtenaar wordt beoordeeld. Na goedkeuring ligt het dossier bij de burgemeester op het bureau, die het doorstuurt naar de commissaris van de Koning.

Uitreiking lintjesregen 2020 Gouda | Foto: Gemeente Gouda

Vervolgens komt het dossier van de kandidaat bij het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Hier wordt ook een voorstel gedaan over de orde en de graad die een kandidaat ontvangt. Zo kan je benoemd worden in de Orde van Oranje-Nassau of in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Graad hangt af van soort (vrijwilligers)werk

Van welke orde je lid wordt en in welke graad hangt af van de maatschappelijke betekenis van het (vrijwilligers)werk dat je gedaan hebt. De meeste mensen worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Binnen deze orde zijn verschillende graden. De meeste mensen worden benoemd tot Lid. Dat gaat dan vooral om mensen die binnen hun eigen gemeente actief zijn.

De graad Ridder wordt toegekend aan mensen waarbij de werkzaamheden een regionale of landelijke uitstraling hebben. Je wordt tot Officier benoemd bij landelijke of internationale verdiensten. De drie andere graden in de Orde van Oranje-Nassau (Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis) worden zelden toegekend. Benoemingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw komen nog minder voor. Hiervoor is de richtlijn dat deze wordt uitgereikt aan mensen met 'bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving'.

Koning ondertekent zelf

Na het bepalen van orde en graad kan het Kapittel het dossier doorsturen. Het komt bij de verantwoordelijk minister die vrijwel altijd het advies overneemt en dit bekrachtigt in een Koninklijk Besluit. Als allerlaatste wordt dit besluit door de koning zelf ondertekend. Vervolgens gaat het dossier de ladder weer omlaag en komt het op het gemeentehuis.

Op 26 april zullen bijna 3.000 mensen in het land horen dat 'het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd' de kandidaat te benoemen tot…… Alvast gefeliciteerd!

Zo worden de lintjes gemaakt

In 2019 ging Omroep West langs bij De Munt in Utrecht om te filmen hoe de Koninklijke Onderscheidingen worden gemaakt. Een proces waar men erg trots op is. 'We hebben de mooiste decoraties van Europa. Dat komt omdat we puur zilver en glasemail gebruiken. Het email wordt er in twee lagen opgebracht en gaat in een oven van 800 graden. De rand wordt weer afgeslepen zodat je het zilver ziet. Het is een handmatig proces dat enkele uren duurt', legde een woordvoerder van de Munt uit.

Kijk hier naar het maakproces.