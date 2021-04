Weer winkelen en terrasje pakken: leuk voor ons, maar uitdaging voor ondernemers en gemeenten

In het Stadshart van Zoetermeer bereiden ondernemers zich voor op de aanstaande versoepelingen. Paspoppen krijgen de nieuwste mode aan en terrasstoelen worden afgesopt. En overal klinkt hetzelfde geluid: 'Heerlijk om weer open te mogen.' Tegelijkertijd stelt iedereen zich de vraag: hoe te handelen als het te druk wordt?

Voor de kleine modezaak is het niet zo ingewikkeld: 'Wij mogen maar vier klanten tegelijk in de zaak hebben, dat is niet anders dan nu. De enige verandering is dat de intekenlijst bij de deur weggaat. Mensen mogen nu gewoon langskomen en als het niet druk is mogen ze naar binnen.'

Superveel zin

De tassenwinkel aan de overkant kan zeven mensen tegelijk herbergen als je aanhoudt dat er per 25 vierkante meter één klant naar binnen mag. 'We hebben er superveel zin in', zegt de eigenaresse. 'Wij gaan iemand bij de deur zetten om het allemaal te reguleren. En we hopen vooral dat het in de straten niet al te druk wordt.'

De drukte in de straten, daar zijn namelijk wel wat zorgen over. Uit een belronde van Omroep West langs verschillende gemeenten blijkt dat er druk overlegd wordt tussen ondernemersverenigingen en gemeenten: wie is waar verantwoordelijk voor? Worden er weer stewards ingezet zoals bij de vorige versoepeling om te grote drukte tegen te gaan? Komen er looprichtingen in smalle straten? Kan een stad op slot gezet worden wanneer het te druk is?

'We gaan het meemaken'

In Zoetermeer staan ze er redelijk relaxt in. 'We zijn door de vorige ronde al een eind op weg', zegt Edwin Degen van de Winkeliersvereniging Stadshart. 'De belijning staat al op de grond, de borden met 1,5 meter hangen er nog en op onze website kun je zien of het op het moment dat je wilt gaan winkelen erg druk is. Dat is het meest spannende. Maar samen met de gemeente gaan we het wel op ons af laten komen.'

Mocht het toch te druk worden in de stad, kan de gemeente ingrijpen door bepaalde plekken af te sluiten en mensen weg te sturen. 'Ik hoop niet dat het zover komt. Maar als het nodig is, als het echt te druk wordt, zou dat wel een optie kunnen zijn. We hebben die scenario's liggen, die hadden we vorig jaar ook al', zegt burgemeester Michel Bezuijen in het TV West Nieuws.

Horeca is er klaar voor

De eigenaresse van een café aan de Markt vertoont datzelfde relaxte. Behalve dat ze superblij is dat ze het terras weer open mag gooien, verwacht ze dat het zich met alle cafés op de Markt vanzelf regelt. 'Ik heb genoeg terrasruimte voor de toegestane vijftig gasten. Collega's die dat niet hebben, konden bij de gemeente iets meer ruimte aanvragen.' Waar ze zich wel een beetje druk over maakt is of de toelevering voldoende zal zijn: 'Ik ben niet de enige die ineens weer wat bestelt.'

Over de handhaving zegt de caféhoudster: 'Ik hoop dat de gemeente wat vaker langsloopt voor als het echt te druk wordt.' Verder voorziet ze nog wel een klein probleem aan het eind van de middag. De terrassen moeten namelijk om 18.00 uur dicht. 'Ik hoop niet dat iedereen er dan nog snel een paar biertjes ingooit.' Edwin Degen zegt dat er in ieder geval stewards door het centrum zullen lopen.

'We moeten het met verstand doen'

Burgemeester Bezuijen denkt dat de horecaondernemers zich aan de regels houden en hun terrassen op tijd sluiten. 'Zo ken ik de Zoetermeerse ondernemers ook', zegt hij. 'Als iemand bijvoorbeeld het terras langer open heeft, gaan we eerst met ze in gesprek. Als het nodig mocht zijn gaan we handhaven. Maar ik ga ervan uit dat het niet zo ver gaat komen.'

'Op zichzelf zijn de versoepelingen mooi', aldus Bezuijen. 'We hebben er lang om gevraagd en op gewacht. Niet alleen de mensen zelf, maar ook ondernemers. Maar we moeten ook alert blijven, want de situatie in de ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk. Dat betekent dat we het met verstand moeten doen. De oproep aan mensen zal blijven: als het ergens te druk wordt, ga er niet naar toe.'

Leidse burgemeester 'enorm blij'

De Leidse burgemeester Henri Lenferink is 'enorm blij' met de aangekondigde versoepelingen, zegt hij in West komt Thuis op Radio West. 'Maar waar we voor op moeten passen, is dat we nu niet hollend de berg aflopen. Dat we zo blij zijn dat dit gebeurt, dat we meer vrijheid nemen dan we ons nu kunnen veroorloven. We moeten een beetje 'remmend versoepelen' en dat is extra lastig. Want mensen hebben het gevoel: er mag meer, dus dan hoef ik minder streng te zijn op de andere maatregelen. En dat is nou juist de verkeerde reactie.'

'Wij moeten nog streng zijn in deze periode. Dat is voor ons de uitdaging. Ik heb goede verwachtingen van het meewerken van de winkeliers en de horeca. Dat is ook in hun eigen belang, want als het goed gaat, kunnen we over niet al te lange tijd de openingstijden verruimen en kunnen ook andere zaken weer open', zegt Lenferink. Ook hij is in gesprek met ondernemers en horeca om de heropening van 28 april zo goed mogelijk te laten verlopen.

'Volgende stap: terrassen open tot 20.00 uur'

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn zegt tegen mediapartner Studio Alphen dat horecaondernemers in de stad hun terras net zo groot mogen maken als vorig jaar. 'Wij willen royaal de ruimte geven om hen die vijftig mensen op het terras te gunnen. Tegen ondernemers hebben we ook gezegd dat die extra ruimte misschien niet direct naast je zaak is of aan de overkant, maar denk dan na over een plek die je misschien wel in gebruik zou willen nemen.'

Volgens Spies is het de bedoeling van het demissionaire kabinet om over twee weken, op maandag 3 mei in een nieuwe persconferentie, bekend te maken dat de terrassen tot 20.00 uur open mogen blijven in plaats van 18.00 uur. Dat zou dan ingaan op woensdag 12 mei. 'We moeten dan wel met z'n allen, met de handrem erop, deze versoepelingen mogelijk maken', benadrukt ze.

