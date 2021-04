'Bestuursleden ADO Den Haag houden overname tegen'

De op handen zijnde deal tussen United Vansen en het Amerikaanse World Soccer over de koop van ADO Den Haag wordt voorlopig van binnenuit tegengehouden. Dat schrijft de Amerikaanse investeringsmaatschappij in een persbericht. 'Bestuursleden houden de deal tegen', staat er letterlijk.

World Soccer Holdings (WSH) laat in een schriftelijke verklaring weten een akkoord te hebben met United Vansen (UVS) over 95,1 procent van de aandelen. Maar om die deal door te laten gaan willen de Amerikanen de structuur van de club veranderen. Zo willen zij dat de HFC (de cultuurbewaker) een open vereniging wordt en dat Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA), waar het gouden aandeel is ondergebracht, verdwijnt.

In het persbericht staat: 'Op dit moment heeft ADO Den Haag een structuur waarin de grootaandeelhouder weinig controle heeft over wat er gebeurt in de club. De directie moet verantwoording afleggen aan verscheidene belangengroepen in de club, en heeft vaak toestemming nodig van verschillende belangengroepen om beslissingen te nemen.'

Vereniging HFC ADO Den Haag (HFC) is een vereniging binnen ADO Den Haag. HFC heeft een bijzonder aandeel in bezit en mag daardoor een lid aan de raad van commissarissen leveren. De HFC is daarnaast cultuurbewaker binnen de club. De vereniging draagt onder andere zorg voor de proflicentie, de clubkleuren en de speelstad. Je kan enkel op uitnodiging lid worden van de HFC.

Eerst zekerheid dat deal rond is

Een woordvoerder van de twee minderheidsaandeelhouders zegt dat er over de voorstellen van de Amerikaanse investeerder te praten valt. 'Maar op dit moment hebben zowel de HFC als de STA nog geen bevestiging gekregen dat er een overeenkomst is', legt hij uit. 'We hebben nog geen zicht in de concrete financiële plannen van de investeerder. De twee minderheidsaandeelhouders willen eerst de zekerheid hebben dat de deal rond is, dan kan er gesproken worden.'

De twee aandeelhouders willen inhoudelijk nog niet te veel reageren. 'We hebben met UVS leergeld betaalt', verwijst de woordvoerder naar alle problemen die de Chinese eigenaren met zich mee hebben gebracht. 'We proberen daarom al dagen om substantiële informatie boven tafel te krijgen. Want niemand heeft iets aan een overeenkomst die niet door de toetsing van de KNVB komt.'

Exclusieve en besloten vereniging

De Amerikaanse investeerder wil dat er flink gereorganiseerd wordt binnen de club. 'De eerdergenoemde Vereniging HFC is een kleine exclusieve en besloten vereniging waar men enkel op uitnodiging lid van kan worden en heeft samen met de Stichting Toekomst ADO een machtige stem in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en in de Raad van Commissarissen.'

'Zodoende heeft men altijd de controle in de club gehouden, ondanks dat UVS financieel volledig verantwoordelijk is. Deze partijen moeten akkoord gaan met wijzigingen in de organisatiestructuur om de overeenkomst te bekrachtigen, maar weigeren vooralsnog met WSH hierover te praten. Gesprekken tussen lokale investeerders en WSH waren gaande, maar ook deze gesprekken kunnen momenteel geen voortgang vinden zonder dat de huidige structuur wordt aangepast', zo besluit het Amerikaanse bedrijf. Om deze wijzigingen door te voeren moet op kort termijn een vergadering worden uitgeschreven waarin de bestuursleden akkoord moeten gaan met deze veranderingen.

Derde Divisie

Het nieuws komt op de ochtend van het kort geding dat de Haagse voetbalclub heeft aangespannen tegen de Chinese aandeelhouder. UVS zou nog een bedrag van twee miljoen euro over moeten maken. ADO Den Haag heeft dit geld hard nodig, want anders zou de club al volgende week in de betalingsproblemen komen.

Mocht het bedrag niet op korte termijn op de Haagse rekening staan, dan zou faillissement voor de club dreigen. Als de NV ADO Den Haag failliet wordt verklaard dan is de kans volgens door Omroep West geraadpleegde deskundigen bijna honderd procent dat ADO daarmee ook de licentie bij de KNVB verspeelt. Het spelen van professioneel voetbal in Den Haag is dan niet meer mogelijk. ADO is dan veroordeeld tot voetballen op amateurniveau (Derde Divisie).

Wassen neus

Het gouden aandeel van de Stichting Toekomst ADO Den Haag is in het leven geroepen voor de gemeente. Het stadsbestuur kreeg dit aandeel in 2008 nadat de gemeente Den Haag de voetbalclub redde van de ondergang. ADO Den Haag heeft zich ook deze week tot de gemeente gericht in de hoop hier opnieuw financiële steun te krijgen als de overname van de aandelen niet door zou gaan.

Den Haag trok zich na nieuwe perikelen in 2017 terug uit de club en gaf het gouden aandeel terug. Volgens toenmalig wethouder Tom de Bruijn (D66) was het gouden aandeel een wassen neus en leverde het de gemeente nauwelijks invloed op. Toch is het voor het Amerikaanse WSH een belangrijk onderdeel van de overname.

