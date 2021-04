Wat zijn HFC en Stichting Toekomst ADO en waarom zijn ze een doorn in het oog van de Amerikanen?

Belangrijk is om te weten welke rol beide organen hebben. HFC maakt sinds 1999 onderdeel uit van Vennootschap NV ADO Den Haag, oftewel de voetbalclub zoals bekend bij het publiek. De vereniging is daarnaast houder van een bijzonder aandeel, iets anders dan het prioriteitsaandeel. Door het bijzondere aandeel kan ADO geen wijzigingen invoeren die betrekking hebben op de clubcultuur. De HFC moet het met de wijziging eens zijn. Oftewel: de HFC heeft een veto over zaken met betrekking tot clubcultuur. Daarnaast levert de HFC een lid aan de raad van commissarissen van ADO.

Al sinds 1999 waakt HFC onder meer over de naam van de club, de clubkleuren, het thuistenue, de plaats waar ADO speelt en de structuur van de jeugdopleiding. Probleem volgens de Amerikanen die ADO willen overnemen, is dat de leden van de HFC alleen gevraagd kunnen worden. Daardoor is HFC een gesloten bolwerk geworden. Daar willen de Amerikanen vanaf. World Soccer Holdings zegt dat ze de structuur van HFC wil veranderen zodat het toetreden een open karakter krijgt. Onder meer supporters zouden volgens de Amerikanen in de toekomst lid kunnen worden en zodoende een belangrijke stem kunnen krijgen.

Extra controlemiddel voor financiën van ADO

De andere boosdoener in de ogen van de Amerikanen is Stichting Toekomst ADO. Dit orgaan werd in 2017 opgericht nadat de gemeente Den Haag haar prioriteitsaandeel inleverde. Volgens toenmalig sportwethouder Tom de Bruijn klonk het prioriteitsaandeel leuk, maar was de macht die de gemeente ermee had, beperkt.

In feite kon de gemeente door het prioriteitsaandeel de conceptbegroting van ADO goedkeuren of juist afkeuren. Toen De Bruijn in 2017 geen krabbel zette onder de begroting, heeft de KNVB die desondanks toch goedgekeurd. Toen dat gebeurde heeft de gemeente het aandeel teruggegeven. Toenmalig ADO-directeur Mattijs Manders heeft daaropvolgend Stichting Toekomst ADO opgericht die de boeken van de club nakijkt. Zo was er alsnog er een externe partij die de Haagse club controleerde.

Stichting moet de stekker er zelf uittrekken

World Soccer Holdings wil van deze stichting af. De Amerikanen zeggen dat ze zelf willen bepalen waar ze geld aan uitgeven als ze miljoenen investeren in ADO. Een extra controlemiddel dat een grote vinger in de pap heeft, ziet de overzeese partij niet zitten. Bij een aandeelhoudersvergadering waar gestemd moet worden op basis van unanimiteit zou een kleine speler als Stichting Toekomst ADO, roet in het eten kunnen gooien.

Het is alleen moeilijk om van de externe stichting met het prioriteitsaandeel af te komen. De drie leden van de Stichting zijn momenteel Marcel Jongmans, Wietse Smit en voorzitter Wilbert Stolte. Als het trio besluit de stekker uit de stichting te halen, valt het controlemiddel weg.

Te veel belangengroepen binnen de club

Een open rol van HFC en het opheffen van de stichting zijn voor de Amerikanen van groot belang. Volgens World Soccer Holding heeft de residentieclub op dit moment een structuur waarin de grootaandeelhouder weinig controle heeft over wat er gebeurt in de club. 'De directie moet verantwoording afleggen aan belangengroepen in de club en heeft vaak toestemming nodig van die belangengroepen om beslissingen te maken', schrijven ze.

HFC en Stichting Toekomst ADO komen vrijdagavond om 18.00 uur samen om te vergaderen over de eisen van de Amerikanen.

