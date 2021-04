Vuilnis ophangen aan lantaarnpaal? Westlanders hebben het liever niet

'Je hoeft de grijze bak nog maar een keer in de drie weken neer te zetten en er mag gewoon heel veel in die zakken', stelt een dame uit Kaag en Braassem de Westlanders gerust. Anderhalf jaar geleden werden in haar eigen gemeente om de lantaarnpalen kroonringen met lussen geplaatst waar mensen vuilniszakken met plastic afval aan kunnen hangen. 'Ik vind het ideaal.'

Ook in het Westland wordt vanaf september gestart met dit systeem voor het apart inzamelen van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken. Westlanders maken zich zorgen over het straatbeeld. 'Ik kan me er geen voorstelling van maken dat er hier straks allemaal straten volhangen met zakken waar je dan bij wijze van spreken de vieze luiers in ziet zitten', briest een man uit Naaldwijk. 'Als we er nou bloembakken aan gaan hangen hier in het Westland, maar zakken met afval? We gaan er toch geen vuilnisbelt van maken.'

Katten en meeuwen inpikken

De Westlanders zijn ook bang dat honden en katten in de zakken gaan pikken en dat het dan een grote rotzooi langs de weg wordt. Maar volgens de Westlandse gemeente blijkt uit verschillende proeven in Nederland dat dit niet zo is. 'Als er gewoon schoon plastic wordt weggegooid, komt er nauwelijks ongedierte op af', aldus wethouder Leen Snijders.

Hij heeft in een enquête drie inzamelmethodes aan de Westlanders voorgelegd: een extra mini-container specifiek voor dat afval, het ophangen van afvalzakken aan (lantaarn)palen, en het plaatsen van verzamelbakken in de buurt. 'Uit een bewonerspeiling is geen favoriete inzamelmethode naar voren gekomen. Daarnaast blijkt uit verschillende testen in Nederland dat deze methode het beste werkt, om de grondstoffen zo zuiver mogelijk op te halen en op nieuw te gebruiken.'

Tip voor de Westlanders: hang de zak zo laat mogelijk op

En in Kaag en Braassem zijn de ervaringen dus over het algemeen positief. 'Het ziet er netter uit dan allemaal zakken langs de weg. En het wordt elke week vroeg opgehaald', aldus een inwoonster van het Kaag en Braassem.

Ze hebben nog wel tip voor de Westlanders. 'Soms hangen mensen het heel vroeg op en kijken we bijna een week tegen een berg vuil aan. Maar als je 's ochtends op de ophaaldag vroeg ophangt, dan is het vaak zo weg en heb je er geen last van.'

