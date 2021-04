Scheveningers Joy en Eddie kwamen door corona zonder werk te zitten en bedachten de 'zencaravan'

Het idee achter de caravan is simpel: het is eigenlijk een rijdende yogaschool. 'We combineren onze passie voor muziek, yoga en mediteren door van camping naar camping te reizen en daar onze lessen en retreats aan te bieden. Wij houden van slow living, langzaam leven. Iedereen heeft zoveel binnen gezeten en we willen mensen graag tot rust brengen in de natuur', vertelt Eddie.

'De coronacrisis zette ons aan het denken: we kunnen online lessen geven, maar dan ben je de hele dag bezig met telefoons en computers. Daar hadden we geen zin in. Laat die telefoon nou eens liggen en geniet van de natuur en van yoga en meditatie. We willen back to basic, niet teveel poespas', zegt Joy. 'Niet te veel luxe maar echt even terug naar de basis.'

Als de zencaravan aankomt op een camping wordt er een grote festivaltent neergezet. 'De caravan brengt mensen bij elkaar die willen ontspannen, die een yogales willen doen, of een meditatie-les. De deelnemers moeten ook van lekker eten houden, want er wordt heerlijk vegan gekookt met seizoensgebonden gerechten.'

Eindelijk aan de slag

Op Scheveningen staat de buurvrouw van Eddie en Joy buiten met een grote glimlach op haar gezicht. 'Ik heb afgelopen weekend samen met een andere buurvrouw meegedaan en het was heerlijk. Joy en Eddie hebben het super goed geregeld. Ze geven fijn les, het was goed georganiseerd. Ik ben helemaal zen teruggekomen.' En dat is precies de bedoeling van de caravan.

'We hebben een druk seizoen voor de boeg. Vorige week zijn we begonnen met ons eerste retreat daar staan er nog vijf van in de planning. Een retreat is een weekend waar we alles verzorgen. Yoga, meditatie, wandelen, we maken muziek, lekker eten, mensen hoeven in principe alleen hun tent op te zetten en te genieten. Daarnaast doen we pop-up yoga op verschillende campings. We mogen weer lekker aan de slag', lacht Joy. 'Daar hebben we ontzettend veel zin in, want na een jaar zonder werk is het heerlijk om weer iets te doen.'

