Krijgt ADO de miljoenen van Wang? Dat beslist de rechter maandag

De rechter doet maandag 26 april uitspraak in het kort geding dat ADO Den Haag heeft aangespannen tegen de Chinese eigenaar United Vansen. Dat werd bekend tijdens de zaak die donderdagochtend diende in de rechtbank in Den Haag.

Het kort geding ging over niet nagekomen betalingsafspraken vanuit China. Inzet was twee miljoen euro, een bedrag dat UVS al maanden niet betaalt. In de rechtszaal werd duidelijk dat UVS altijd heeft gezegd dat ze aan de betaling van twee miljoen euro wilden voldoen. Toen de nood zo hoog was, heeft UVS uiteindelijk ingestemd met een lening die zij heeft afgesloten met een derde partij. Dat was Cosinus, maar het lukte het bedrijf niet om het geld bij elkaar te krijgen.

De rechtszaak begon in eerste instantie tien minuten later dan gepland. De Chinese aandeelhouder was niet komen opdagen en daarom startte de rechter met de vraag of het kort geding onder de aandacht is gebracht bij UVS. De advocaat beaamde dat dit was gebeurd en zei dat ADO-eigenaar Wang Hui een uur voor het begin van de zaak heeft gevraagd om de zaak in te trekken.

