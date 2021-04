Zonneauto naar basisscholen in Delft: 'Heel gaaf om hem in het echt te zien'

Het is druk op het schoolplein van de Freinetschool als de studenten het schoolplein op komen rijden. Als de zonneauto de hangar uitgereden wordt, valt de verbazing van de gezichten van de kinderen af te lezen. 'Best wel cool hoe hij eruit ziet met al die zonnepanelen', is het eerste oordeel van een van de leerlingen.

Maar het ontwerp roept ook direct vragen op. 'Ik vind hem wel mooi met die vlammen, maar waarom zitten ze in het midden? Dat is normaal niet', merkt een van de meisjes op het schoolplein in West Wordt Wakker op Radio West op.

Volgende generatie

Voor dit soort vragen zijn de studenten van de TU Delft donderdag naar Delft gereden. 'We willen kinderen vandaag inspireren voor duurzaamheid en techniek', legt teamlid Jean-Paul Rozestraten uit. 'Wij komen van de TU en vinden dat allemaal leuk om aan te werken. Nu willen we er voor zorgen dat de volgende generatie hetzelfde heeft.'

Studenten van het Vattenfall Solar Team presenteren Nuna aan de Delftse leerlingen | Foto: Omroep West

Toch is het niet alleen voor de basisschoolleerlingen een bijzondere dag. Jean-Paul en teamgenoot Thies Postma hebben namelijk zelf op de basisscholen gezeten waar ze donderdag een bezoek aan brengen. Al hebben de kinderen vooral aandacht voor Nuna, die door Jean-Paul en Thies heel voorzichtig uit de vrachtwagen wordt gereden. 'Ik heb hem veel op het nieuws gezien, dus dan is het wel gaaf om hem in het echt te zien. Mijn moeder is al jaloers', vertelt een van de leerlingen.

Zeven keer wereldkampioen

Ze kijken vanaf een afstandje toe, zittend op een muurtje. De studenten van het Vattenfall Solar Team geven ook nog een presentatie over de auto. Eén van de meiden heeft al wat vragen voorbereid. 'Ik wil ze vragen hoelang ze er mee bezig zijn geweest', vertelt ze. 'En wat ze zelf vinden dat nog beter kan.'

Thies en Jean-Paul zijn in ieder geval goed voorbereid. 'Kinderen hebben altijd veel vragen, dat is altijd heel mooi om te zien. We gaan die dan ook zeker beantwoorden. We willen ze vooral wat vertellen over techniek in het algemeen en over duurzaamheid, maar we gaan het zeker hebben over de race die we gaan rijden. Want Nuna is al zeven keer wereldkampioen geworden en we werken er hard aan om ook de achtste titel binnen te halen.'

