Chinese eigenaar niet aanwezig bij rechtszaak, advocaat ADO positief over afloop

'We hadden al wel een vermoeden dat er niemand zou verschijnen', zegt ADO-advocaat Marina Verberkmoes-Cota na afloop van de zitting. 'Er heeft zich geen advocaat gemeld en er is ook geen reactie gekomen op de stukken die we hebben ingediend. Dat is hun keuze. Wij weten niet wat daarachter zit. Uiteindelijk gaat het om een inhoudelijke vordering. Dat is het enige waar de rechter naar kijkt. Of de tegenpartij er nu wel is of niet.'

In een eerder kort geding van ADO tegen de Chinese eigenaar in 2017, kreeg ADO Den Haag van de rechter gelijk. China moest destijds betalen en deed dat uiteindelijk ook. Bij de advocaat van de club heerst er wat dat betreft optimisme. ‘Wij gaan er vanuit dat als er een positief vonnis is voor ons, dat China daar dan ook gevolg aan geeft. In een eerder kortgeding heeft United Vansen ook betaald. Dus dat is ook nu het scenario waar wij vanuit gaan.’

Uitspraak komt 'nog net op tijd'

Het vonnis van de rechter komt uiterlijk 26 april om 14.00 uur. Zoals eerder duidelijk werd, heeft ADO Den Haag eerder aangegeven tot 25 april aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Toch is de advocaat van ADO tevreden met het tijdstip van uitspraak. 'Dat is voor ons nog net op tijd, het is op het nippertje', zegt Verberkmoes-Cota. 'De rechter heeft gezegd dat het vonnis er wellicht eerder komt. Daar hopen wij ook op. Het is wat ons betreft: hoe eerder hoe beter.'

